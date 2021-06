Κόσμος

Διάσκεψη για την Λιβύη: ο Γερμανός πρέσβης απαντά για τον αποκλεισμό της Ελλάδας

Ποια εξήγηση δίνει ο πρέσβης για την διάσκεψη στο Βερολίνο, μετά την έντονη αντίδραση της Αθήνας.

Στη μη πρόσκληση της Ελλάδας από τη Γερμανία στη συνδιάσκεψη για τη Λιβύη αναφέρθηκε ο Γερμανός Πρέσβης Ernst Reichel στο Regional Growth Conference, μετά και την ανοιχτή δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν προσεκλήθη η Ελλάδα, απάντησε πως στόχος της διάσκεψης είναι να παρευρεθούν μόνο χώρες που έχουν εμπλακεί στη χώρα με στρατεύματα ενώ, σημείωσε πως το ζήτημα αυτό δεν είναι «γερμανικό» αλλά άπτεται των Ηνωμένων Εθνών.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως δεν είναι τωρινή συζήτηση αλλά η ατζέντα έχει χαραχθεί από το 2019.

Αναφερόμενος στα μεγάλα επενδυτικά πακέτα προς τις χώρες της Ε.Ε. ανέφερε πως ήταν αναγκαίο μετά την πανδημία ωστόσο, θα πρέπει σιγά σιγά οι χώρες να απεξαρτηθούν και να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο πράσινης επιχειρηματικότητας.

Τέλος, για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, έδωσε συγχαρητήρια για την διαχείριση της πανδημίας στο πρώτο κύμα, κάτι που όπως είπε αποτύπωσε στο μυαλό των Γερμανών την Ελλάδα ως ασφαλή προορισμό.

