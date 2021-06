Life

“Άγριες Μέλισσες”: στην κορυφή της τηλεθέασης και της Μυθοπλασίας

Πρωτιά στη ζώνη προβολής της για την σεζόν 2020-2021, στο δυναμικό κοινό 18-54, κατέγραψε η σειρά του ΑΝΤ1, ο β΄ κύκλος της οποίας “έριξε αυλαία” την Πέμπτη

Ένα σενάριο που προκάλεσε έντονα συναισθήματα με τη δυνατή πλοκή του.

151 επεισόδια που καθήλωσαν με τις καταιγιστικές εξελίξεις τους.

200 ηθοποιοί πρώτης γραμμής που απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές με τις συγκλονιστικές ερμηνείες τους.

70 διακεκριμένοι συντελεστές πίσω από τις κάμερες που έδωσαν στη μικρή οθόνη τη ματιά, την αισθητική και την ατμόσφαιρα του κινηματογράφου.

Οι «Άγριες Μέλισσες», που με το πρώτο τους πέταγμα άλλαξαν το τηλεοπτικό τοπίο, έκλεισαν χθες τον Β’ κύκλο τους με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο που κατέγραψε ρεκόρ τηλεθέασης, από την πρώτη ημέρα προβολής τους, με 40,4%, στο δυναμικό κοινό 18-54 και 28,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Στις γυναίκες, η τηλεθέαση χτύπησε κόκκινο, αγγίζοντας σε επιμέρους κοινό ποσοστό 66,2% (Γ18-24), ενώ και στους άνδρες η δυναμική της σειράς ήταν εντυπωσιακή, φτάνοντας το 37,2% (Α25-44).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χθεσινό επεισόδιο το παρακολούθησαν σχεδόν 2.000.000 τηλεθεατές, στο σύνολο του κοινού.

Οι «Άγριες Μέλισσες» ήταν η Νο 1 σειρά και της φετινής σεζόν. Η δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 συζητήθηκε, για άλλη μια χρονιά, όσο καμία άλλη και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, διαγράφοντας μια εντυπωσιακή πορεία προς την κορυφή της τηλεθέασης. Από το πρώτο έως το τελευταίο επεισόδιο του Β’ κύκλου, οι επιδόσεις που κατέγραψε σε όλα τα κοινά ήταν ιδιαιτέρως υψηλές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, για το διάστημα 14.09.2020 έως και 03.06.2021, οι «Άγριες Μέλισσες» ήταν πρώτες στη ζώνη προβολής τους, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο σεζόν 29,7%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 10,1 μονάδες.

Τη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 παρακολουθούσαν σταθερά, στο σύνολο του κοινού κατά μέσο όρο, 1.626.602 τηλεθεατές.

Η σειρά είχε μια ιδιαίτερη δυναμική στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό σημείωσε συνολικό μερίδιο 39,9%, ενώ και στους άνδρες τα ποσοστά της κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα και άγγιξαν μέχρι και το 28,1%.

Το Διαφάνι θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες των σπιτιών του και οι ήρωές του θα ξετυλίξουν το νήμα της ζωής και του μύθου τους την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

«Άγριες Μέλισσες»

Γ’ κύκλος

Έρχεται…

#AgriesMelisses

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία σειράς: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Σκηνοθέτες: Σπύρος Μιχαλόπουλος, Σταμάτης Πατρώνης

Σπύρος Μιχαλόπουλος, Σταμάτης Πατρώνης Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Βαγγέλης Κατριτζιδάκης, Δημήτρης Θεοδωρίδης Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Αντώνης Χαλκιάς Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions

Πρωταγωνίστησαν: Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγγου, Δανάη Μιχαλάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Στάνκογλου, Λεωνίδας Κακούρης, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Σουξές, Γιώργος Γάλλος, Θεοφανία Παπαθωμά, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Χρήστος Πλαΐνης, Γιώργος Γεροντιδάκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Γιάννης Κουκουράκης, Μαρία Πετεβή, Αλίκη Αλεξανδράκη, Νίκος Ψαρράς, Αμαλία Καβάλη, Κωστής Σαββιδάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Ελένη Καρακάση, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιώργος Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία Αντουλινάκη, Δανάη Λουκάκη.

Στον ρόλο της Ανέτ Ρουσσώ η Κάτια Δανδουλάκη

Στον Β’ κύκλο της σειράς μπήκαν δυνατά και οι: Βασίλης Μπισμπίκης, Αργύρης Πανταζάρας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Ναταλία Τσαλίκη, Χάρης Σώζος, Γιάννης Νταλιάνης, Στέλλα Γκίκα, Δημήτρης Μαζιώτης, Συμεών Τσακίρης, Εύα Σιμάτου, Γιάννης Βασιλώττος, κ.α

