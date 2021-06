Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: ο Τραϊανός Δέλλας και πλούσια αφιερώματα

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι τελευταίες δύο εκπομπές πριν από την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Οι μέρες μετρούν πλέον αντίστροφα για την έναρξη της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ο ΑΝΤ1 σας βάζει στο κλίμα της κορυφαίας διοργάνωσης του καλοκαιριού με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ EURO 2020», με τους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη.

Το Σάββατο 5 Ιουνίου στις 13:45 ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004, Τραϊνός Δέλλας, θα μιλήσει σε ζωντανή σύνδεση για το επετειακό Euro και τα μεγάλα αστέρια της κορυφαίας διοργάνωσης, ενώ θα υπάρξουν πλούσια αφιερώματα με τους πρώτους σκόρερ και με τους προπονητές των κορυφαίων ομάδων.

Την Κυριακή 6 Ιουνίου στις 13:45 θα προβληθούν πλούσια αφιερώματα για τους ομίλους και τα αστέρια του Euro 2020, ενώ οι παρουσιαστές όλων των αθλητικών εκπομπών του ΑΝΤ1 που θα σας συντροφεύουν σε όλη την διοργάνωση, θα μιλήσουν για τις εκπλήξεις που σας ετοιμάζουν!

Οι Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και Ηλίας Βλάχος με την εκπομπή «EURODAY» και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου που θα είναι μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο και τον Γιώργο Λιώρη στην εκπομπή «EUROSHOW».

Σύσσωμο το αθλητικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το Euro 2020 με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1. Μη χάσεις στιγμή!





Παρουσίαση: Αντώνης Καρπετόπουλος – Γιώργος Λιώρης

Αρχισυντάκτης: Γιώργος Τριανταφυλλίδης

Σκηνοθέτης: Αλέξης Βούλγαρης

Συντακτική ομάδα: Λίτσα Ιωάννου, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, Μανώλης Μανής, Τερέζα Κουίκ, Νίκος Τζουάννης, Αποστόλης Λάμπος

Διευθυντής Παραγωγής : Κώστας Μιχαηλίδης

