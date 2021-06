Κοινωνία

Σεξουαλική παρενόχληση: Νέα καταγγελία μαθήτριας για καθηγητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής συνεχίζει να διδάσκει παρά την καταγγελία της μαθήτριας

Μαθήτρια, στην Πέλλα κατηγορεί καθηγητή της ότι την θώπευσε ανάμεσα στα πόδια.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο καθηγητής πλησίασε τη μαθήτρια στο τελευταίο δεκάλεπτο της γυμναστικής την ώρα που καθόταν σε μια άκρη στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Πλησιάζοντας ο καθηγητής, η μαθήτρια τρομοκρατήθηκε και τοποθέτησε το κινητό της ανάμεσα στα πόδια. Όταν την ρώτησε αν έχει κινητό, αρνήθηκε και στη συνέχεια ο καθηγητής έβαλε το χέρι του ανάμεσα στα πόδια της με τέτοιο τρόπο που έδειχνε την πρόθεσή του να την θωπεύσει σύμφωνα με την ανήλικη κοπέλα.

Φανερά σοκαρισμένη η μαθήτρια έτρεξε κλαίγοντας στη ψυχολόγο του σχολείου και στη συνέχεια ενημερώθηκε η μητέρα της, η οποία με τη σειρά της κατέθεσε μήνυση για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης κόρης της από τον καθηγητή. Το απίστευτο περιστατικό έγινε, σύμφωνα με την μαθήτρια μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συμμαθητών της. Η μαθήτρια εξετάστηκε και από ψυχολόγο, ενώ αναμένονται όλες οι διαδικασίες εις βάρος του καθηγητή.

Ο καθηγητής συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στους γονείς της μαθήτριας αλλά και οργή για την μη αντίδραση της διεύθυνσης του σχολείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: η ψυχολόγος της Καρολάιν, το πτυχίο και οι αντιδράσεις

ΕΝΦΙΑ - αντικειμενικές αξίες: κερδισμένοι και χαμένοι από τις ανατροπές

Καρκίνος του προστάτη: Νέο φάρμακο φέρνει “επανάσταση”