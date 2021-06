Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: ανοσία, εμμηνόπαυση και φαλλοπλαστική

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πλούσια είναι τα θέματα των εκπομπών του Σαββατοκύριακου, που παρουσιάζει η Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στη σωματική, στην ψυχική, αλλά και στην πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 5 Ιουνίου, στις 10:30, ανακαλύπτουμε πώς θα πετύχουμε καλή ανοσία, φροντίζοντας την καλή υγεία του μικροβιώματός μας, πόσο σημαντική είναι η συνεχής αξιολόγηση της σωματικής σύστασης για να χάσουμε κιλά και λίπος και, τέλος, πώς αντιμετωπίζουμε τον πόνο και δυσκαμψία στο γόνατο.

Την Κυριακή 6 Ιουνίου, στις 10:30, ενημερωνόμαστε για τον τρόπο που μπορούν να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης χωρίς φάρμακα, πόσο μπορεί να βοηθήσει τους άνδρες η φαλλοπλαστική και ποια είναι σωστή προετοιμασία για τις διακοπές με τα ζωάκια μας.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 10:30, στον ΑΝΤ1!

