Life

“Η Φάρμα”: τα τελευταία επεισόδια πριν τον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα δούμε την Παρασκευή και το Σάββατο. Πότε θα προβληθούν ο ημιτελικός και ο μεγάλος τελικός του ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1.

Την 13η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές …

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

Και αυτήν την εβδομάδα έχουμε δύο ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ.

Μία την Παρασκευή και μία το Σάββατο με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες και τις δύο ημέρες.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ, μάλιστα, που θα κερδίσει την ΑΡΧΗΓΙΑ το Σάββατο εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στον ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ.

Τι κατάληξη θα έχουν οι ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΟΡΜΟΙ, το αυτοσχέδιο παιχνίδι που σκέφτηκε ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ;

Τι θα ζητήσει ο ΝΤΟΥΠΗΣ, ο νικητής του παιχνιδιού, από την ΚΥΡΙΑΚΗ ως ΕΠΑΘΛΟ;

Τι φάρσα ετοιμάζει ο ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ με συνεργό τον ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΤΡΑ;

Ποιον αφήνει για 1ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ; Γιατί η απόφασή του δημιουργεί αντιδράσεις;

Μεταξύ ποιων δύο παικτών θα κριθεί η 2η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ;

Ποιος θα κερδίσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΡΧΗΓΙΑΣ, που πλέον περιλαμβάνει 3 αγώνες;

Η ΑΣΥΛΙΑ που προσφέρει η ΑΡΧΗΓΙΑ είναι το ζητούμενο για όλους τους ΑΓΡΟΤΕΣ γιατί τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον ΤΕΛΙΚΟ.

Γιατί ο 1ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ έρχεται σε δύσκολη θέση με την επιλογή του 2ου ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ;

Γιατί ο ΝΤΟΥΠΗΣ αλλά και οι υπόλοιποι ΑΓΡΟΤΕΣ εκτιμούν ότι ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ κατά την παραμονή του στη ΦΑΡΜΑ , αλλά και έξω από αυτήν, προστατεύει τη ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ; Τι πιστεύει η ίδια;

, αλλά και έξω από αυτήν, προστατεύει τη ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ; Τι πιστεύει η ίδια; Γιατί ο ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΚΑΣ θεωρεί ότι είναι μόνος του;

Ποιες είναι οι προβλέψεις των ΑΓΡΟΤΩΝ για τον ΤΕΛΙΚΟ; Ποιοι θα φτάσουν στον ΤΕΛΙΚΟ;

Γιατί η ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ πιστεύει ότι θα φτάσει στον ΤΕΛΙΚΟ;

Γιατί η ΚΑΤΙΑ ΔΕΔΕ έχει φτάσει στα όριά της και ξεσπάει;

Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ την Παρασκευή;

Ποιον θα αφήσει για 1ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ και ποιον θα ψηφίσουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ για 2ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ;

Ποιος θα κερδίσει την ΑΡΧΗΓΙΑ και θα εξασφαλίσει μία θέση στον ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ;

Ποιοι θα είναι οι 2 ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ το Σάββατο; Και ποιος θα αποχωρήσει μία ανάσα πριν τον ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ;

Την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Ιουνίου, στις 21:00, η «Φάρμα» θα ανοίξει τις πόρτες της για τον ημιτελικό και τον τελικό.

#HFarma

Facebook @FarmaGreece

Instagram @farma.greece

Twitter @FarmaGreece

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Βασίλισσα Σοφία: τι είπαν για το Τατόι

“Game Of Chefs”: Έρχεται στον ΑΝΤ1!

Καρκίνος του προστάτη: Νέο φάρμακο φέρνει “επανάσταση”