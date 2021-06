Κοινωνία

Απεργία σε μετρό, ηλεκτρικό και τρένα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία

"Χειρόφρενο" τραβούν τα ΜΜΜ στις 10 Ιουνίου. Θα κινούνται μόνο τα λεωφορεία.

Απεργούν οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ και τρένα. Στάση εργασίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΑ. Έτσι, τα λεωφορεία θα κυκλοφορούν μεταξύ 9:00 και 21:00.

Η ΣΤΑ.ΣΥ σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Τα Σωματεία Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ, ενώνοντας τη φωνή τους και τις δυνάμεις τους με όλους τους εργαζόμενους και τα Συνδικάτα, συμμετέχουν στην πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 10 Ιουνίου 2021, και καλούν την κυβέρνηση να αποσύρει το αντεργατικό- αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο, που οδηγεί στην καταστρατήγηση του 8ωρου, στην υπονόμευση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων και στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, της ίδιας της απεργίας».

Τα Σωματεία εξηγούν πως απεργούν και διαδηλώνουν ενάντια:

Στην κατάργηση του 8ώρου

Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας

Στην κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Στην αποδυνάμωση της απεργίας

Στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων

Στην κατάργηση του ν.1264 και στην επίθεση στα συνδικάτα

Τέλος, η ΣΤΑ.ΣΥ υπογραμμίζει ότι «το νομοσχέδιο αυτό επιχειρεί να δώσει ένα νέο συντριπτικό χτύπημα στα εναπομείναντα εργατικά δικαιώματα, που όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης βρίσκονται στο στόχαστρο των πολιτικών όλων των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: μείωση διασωληνωμένων, δεκάδες θάνατοι και 1112 νέα κρούσματα

Κορονοϊός: ο Ηγούμενος Εφραίμ διασωληνώθηκε

Σεξουαλική παρενόχληση: Νέα καταγγελία μαθήτριας για καθηγητή