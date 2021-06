Πολιτική

ΙΔΙΣ - Κοτζιάς για Συμφωνία των Πρεσπών: κίνδυνοι από την ολιγωρία στην εφαρμογή της

Τι είπε ο πρώην Υπ. Εξωτερικών για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα ελληνοτουρκικά, τις σχέσεις της Ελλάδας με ΕΕ, Κίνα και Ρωσία και την περίοδο της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο πλαίσιο του Κύκλου Διαδικτυακών Συζητήσεων με τους πρώην Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας που διοργανώνει το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου με χορηγό επικοινωνίας τον Όμιλο AΝΤΕΝΝΑ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Ιουνίου η τρίτη συζήτηση στην οποία κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νίκος Κοτζιάς.

Την συζήτηση συντόνισε η Μαριλένα Κοππά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ συμμετείχαν οι κ. Χάρης Παπασωτηρίου, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Ι.ΔΙ.Σ. και Κωνσταντίνος Φίλης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ι.ΔΙ.Σ.

Ο κ. Κοτζιάς αναφέρθηκε στη ρεαλιστική προσέγγιση που υιοθέτησε στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής με κεντρικούς άξονες την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Όπως σημείωσε, κατά την διάρκεια της θητείας του ανέπτυξε στενές σχέσεις με την διοίκηση Τραμπ, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα του 21ου αιώνα οφείλει να ενισχύσει τη θέση της εντός ΕΕ και γενικότερα στη δυτική συμμαχία, διατηρώντας παράλληλα τις καλές της σχέσεις με την Κίνα και την Ρωσία. Εξαιρετικά σημαντική ήταν η μνεία που έκανε ως προς την διαχείριση του Κυπριακού και δη τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά το 2017, όπου, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ήταν καλύτερα από αυτά των προηγούμενων.

Πέραν αυτού, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην πρώτη περίοδο της θητείας του και την προσπάθεια ανεύρεσης οικονομικής βοήθειας για την χώρα, αλλά και για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Νίκος Κοτζιάς υπερασπίσθηκε την συμφωνία κα κατηγόρησε την σημερινή Κυβέρνηση για ολιγωρία στην εφαρμογή της Συμφωνίας και προειδοποίησε για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη στάση. Ο πρώην Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών και τον ρόλο που αυτή θα μπορούσε να διαδραματίσει σε βάθος χρόνου ως το θεμέλιο μιας ευρύτερης συμμαχίας στην περιοχή των Βαλκανίων που θα έχει επιρροή εντός της ΕΕ.

Η συνομιλία ολοκληρώθηκε με την αναφορά του στη Γερμανία, η οποία, κατά τον κ. Κοτζιά, έχει θέσει τον εαυτό της πάνω από την ΕΕ, ξεκαθαρίζοντας την αναγκαιότητα για αλλαγή συσχετισμών. Επιπλέον, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της σημερινής Κυβέρνησης γύρω από το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων και της ΑΟΖ, αναλύοντας την στρατηγική που ο ίδιος ακολούθησε κατά την θητεία του. Ξεχωριστό κεφάλαιο συνέστησαν εξίσου οι διερευνητικές Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και το ενδεχόμενο προσφυγής σε διεθνή διαιτησία, κάτι που μπορεί να συμβεί, όπως υπογράμμισε, μόνο υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του Διεθνούς Δικαίου από την Άγκυρα, της πλήρους άρσης του "casus belli" και των καθαρών εξηγήσεων.

Τέλος, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας θα πρέπει να βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένη στρατηγική, με συγκεκριμένους στόχους, θέσεις, αλλά και προγραμματισμό, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ευκολότερα πραγματικότητα, εφόσον η χώρα επενδύσει, στηρίξει και αξιοποιήσει τους νέους επιστήμονες του κλάδου.

