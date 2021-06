Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο Ηγούμενος Εφραίμ διασωληνώθηκε

Ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός"

Διασωληνώθηκε ο Ηγούμενος Εφραίμ, ο οποίος νονηλεύεται με κορονοϊό.

Ο Ηγούμενος, την Παρασκευή 28 Μαΐου, εισήχθη επειγόντως στον Ευαγγελισμό, επτά ημέρες αφότου είχε διαγνωστεί με κορονοϊό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ηγούμενος Εφραίμ δεν είχε εμβολιαστεί κατά της COVID-19.

