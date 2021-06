Αθλητικά

Τσέλσι: Τούχελ μέχρι το 2024

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επέκταση συμβολαίου για τον Γερμανό τεχνικό, μετά τον θρίαμβο της κατάκτησης του Champions League.

Διετή επέκταση του συμβολαίου του με την Τσέλσι υπέγραψε ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος δεσμεύεται πια ως το 2024 με την ομάδα, την οποία οδήγησε πριν από μία εβδομάδα στην κατάκτηση του δεύτερου Champions League της Ιστορίας της.

Ο Γερμανός τεχνικός ανέλαβε τους Λονδρέζους τον περασμένο Ιανουάριο, αντικαθιστώντας τον Φρανκ Λάμπαρντ, και αρχικά είχε υπογράψει για ενάμιση χρόνο, με την προοπτική διετούς επέκτασης, η οποία υλοποιήθηκε σήμερα.

«Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη ευκαιρία για μία ανανέωση συμβολαίου. Είμαι ευγνώμων για την εμπειρία και πολύ χαρούμενος που παραμένω μέλος της οικογένειας της Τσέλσι. Υπάρχουν πολλά ακόμη να έρθουν και ανυπομονούμε για τα επόμενα βήματά μας, με φιλοδοξία και προσμονή», δήλωσε ο Γερμανός προπονητής, ο οποίος οδήγησε τους “μπλε” σε 19 νίκες σε 30 αγώνες, στην κατάκτηση του Champions League και στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Ρόδος: Πέθανε η τουρίστρια που έπεσε από ταράτσα βίλας

“Άγριες Μέλισσες”: στην κορυφή της τηλεθέασης και της Μυθοπλασίας