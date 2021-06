Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παπαευαγγέλου – Χαρδαλιάς για εμβόλια και μέτρα (βίντεο)

Οι αποφάσεις μετά την γνωμοδότησης της επιτροπής λοιμωξιολόγων, η πορεία της πανδημίας και οι τάσεις σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα.

Λίγη ώρα μετά την ανακοινωση του ΕΟΔΥ για τα νέα κρούσματα, τους θανάτους και τιους διασωληνωμένους ασθενείς με κορονοϊό, ξεκίνησε η η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα, από:

τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά ,

, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και

και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Όπως είπε η κ. Παπαευαγγέλου, υφεση παρουσιάζει το επιδημιολογικό φορτίο στην Ελλάδα, ωστόσο η διασπορά του κορονοιού δεν έχει ακόμα ελεγχθεί.

Ανέφερε ότι υπάρχουν 13.500 ενεργά κρούσματα σε όλη τη χώρα, εν των οποίων στην Αττική 7.000 και στην Θεσσαλονίκη 700 ενεργά κρούσματα.

Η ενδιάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 36 χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι ο ιός κυκλοφορεί στα νεότερα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός των μολύνσεων στους άνω των 60 ετών, είπε η κ. Παπαευαγγέλου, τονίζοντας ότι "είμαστε μακριά από το επιθυμητό τείχος ανοσίας. Χχρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον συγχρωτισμό, και να θυμόμαστε ότι η ξεγνοιασιά θα αργήσει να έρθει. Έτσι ξαφνιάζουν την επιτροπή μας οι απόψεις που λένε ότι θα πετάξουμε τις μάσκες".

Έκανε ξανά έκκληση σε άτομα κάτω των 40 ετών να εμβολιαστούν, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει επιδημιολογική επιβάρυνση σε περιοχές όπως η Κατερίνη και η Ρόδος.

