Υγεία - Περιβάλλον

Οι καλύτερες ασκήσεις για την οστεοπόρωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακάλυψε τα θεραπευτικά οφέλη της άσκησης στο σώμα σου.

Η οστεοπόρωση είναι μία από τις πιο συχνές παθήσεις των οστών. Σε αυτή την πάθηση, μειώνεται η οστική μάζα και δημιουργούνται διαταραχές στην αρχιτεκτονική της δομής των οστών. Τα οστά είναι ζώντες ιστοί που συνεχώς αποσυντίθενται και ανασυντίθενται. Η οστεοπόρωση επέρχεται επειδή τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την αποδόμηση των οστών είναι πιο δραστήρια από εκείνα που είναι αρμόδια για την αναδόμησή τους, δημιουργώντας κίνδυνο για κατάγματα.

Το ήμισυ των γυναικών και το ένα τέταρτο των ανδρών ηλικίας άνω των 50 ετών θα πάθουν κάποιο κάταγμα λόγω οστεοπόρωσης κάποια στιγμή στη ζωή τους. Η σωστή άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην ανακατασκευή των οστών και στη μείωση της πιθανότητας κατάγματος. Ακολουθούν συστάσεις ασκήσεων που βοηθούν στην πρόληψη των οστεοπορωτικών καταγμάτων.

Καρδιαγγειακή εξάσκηση (Cardiovascular conditioning)

Για να παρατηρήσεις αλλαγές στην οστική πυκνότητα, στις καρδιαγγειακές ασκήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις το σωματικό σου βάρος. Η κολύμβηση και η ποδηλασία δεν το επιτυγχάνουν αυτό, οπότε το περπάτημα, το τζόκινγκ και ο χορός είναι πιο αποτελεσματικές επιλογές. Είναι επίσης σημαντικό να αυξάνεις την ένταση της άσκησης καθώς γυμνάζεσαι.

Για να δεις βελτιώσεις στην οστική πυκνότητα, μια καλή ιδέα θα ήταν να «εκπλήξεις» τα οστά σου όσο περπατάς. Αυτό μπορείς να το κάνεις επιταχύνοντας το ρυθμό βάδισης, αλλάζοντας κατευθύνσεις (προσπάθησε να μετακινηθείς προς τα πίσω ή προς το πλάι) ή βρες μερικές ανηφόρες να ανέβεις. Η εναλλαγή μεταξύ ασκήσεων υψηλότερης έντασης δύο με τρεις φορές την εβδομάδα και δραστηριοτήτων χαμηλότερης έντασης τέσσερις έως πέντε φορές την εβδομάδα είναι η πιο αποτελεσματική άσκηση.

Διάβασε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Ληστεία σε σούπερ μάρκετ (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο επιδημιολογικός χάρτης της Ελλάδας (εικόνες)

“Άγριες Μέλισσες”: στην κορυφή της τηλεθέασης και της Μυθοπλασίας