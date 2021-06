Life

Matthew Perry: Αυτή η γυναίκα είναι στη ζωή του μετά τον χωρισμό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 51χρονος ηθοποιός χώρισε από την αρραβωνιαστικιά του μόλις επτά μήνες μετά την πολυπόθητη πρόταση γάμου.

Νέα σελίδα στη ζωή του φαίνεται να έχει γυρίσει ο Matthew Perry, καθώς σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα υπάρχει μία γυναίκα που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του μετά τον πρόσφατο χωρισμό.

Σημειώνεται ότι ο 51χρονος ηθοποιός χώρισε από την αρραβωνιαστικιά του, Molly Hurwitz μόλις επτά μήνες μετά την πολυπόθητη πρόταση γάμου. Το ζευγάρι ήταν μαζί από τον Δεκέμβριο του 2018.

Μάλιστα, ο Matthew Perry είχε κάνει δήλωση για τον χωρισμό του στο περιοδικό People. “Κάποιες φορές τα πράγματα δεν κυλούν όπως θα υπολογίζεις και αυτό είναι μία τέτοια περίπτωση. Εύχομαι στη Molly τα καλύτερα”, είχε πει.

Διάβασε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Το τραγούδι που ψιθύρισε ο Μιλτιάδης πριν ξεψυχήσει

“Ήλιος”: τελευταία επεισόδια με εκβιασμούς και ανατροπές (εικόνες)

“Game Of Chefs”: Έρχεται στον ΑΝΤ1!