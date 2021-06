Κοινωνία

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Οι αλλαγές στον Τουρισμό και οι περιοχές με τους λιγότερους εμβολιασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκκληση στους κατοίκους να τηρούν τα μέτρα προστασίας και να σπεύσουν να εμβολιαστούν κατά της COVID-19.

Είναι πλέον γεγονός ότι η επιδημιολογική εικόνα παρουσιάζει βελτίωση, επιβεβαίωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκινώντας την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Παράλληλα, όμως, τόνισε με εμφατικό τρόπο πως «τίποτα, όμως, δεν έχει τελειώσει. Η διασπορά δεν έχει ελεγχθεί».

Όπως είπε, δεν υπάρχει σήμερα περιοχή της Ελλάδας που να βρίσκεται στο “κόκκινο”, ενώ 28 από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες είναι στο “πορτοκαλί”. Συμπλήρωσε πως τα τελευταία 24ωρα παρατηρείται μικρή αύξηση του ιικού φορτίου σε Καλαμάτα, Ρόδο, Νάξο και Κατερίνη.

Αναφερόμενος στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, είπε ότι αφορούσε αποκλειστικά τον Τουρισμό και οι αλλαγές που αποφασίστηκαν είναι:

Υποχρεωτικό τεστ για την είσοδο στη χώρα σε όλους άνω των 6 ετών .

για την είσοδο στη χώρα σε όλους . Υποχρεωτική καραντίνα , για την απομόνωση κρουσμάτων, 10 ημερών (αντί 14 που ήταν μέχρι σήμερα).

, για την απομόνωση κρουσμάτων, (αντί 14 που ήταν μέχρι σήμερα). Επιτρέπεται η είσοδος με PCR 72 ωρών ή πιστοποιητικό εμβολιασμού από το Μαυροβούνιο.

Επιτρέπονται οι ξεναγήσεις σε εξωτερικούς χώρους σε γκρουπ 20 ατόμων (αντί 15 που ισχύει σήμερα).

Όσον αφορά στους εμβολιασμούς, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε πως οι περιοχές της χώρας με την χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη είναι η Φλώρινα, η Ξάνθη, η Φωκίδα, οι Σέρρες και η Δράμα.

14 περιοχές βρίσκονται κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο: Πρόκεται για την Ηλεία, την Ημαθία, την Αιτωλοακαρνανία, το Κιλκίς, την Εύβοια, τη Λάρισα, τη Λακωνία, την Πιερία, την Πέλλα, τη Φθιώτιδα, τον Έβρο, τη Λέσβο, την Καβάλα και τη Σάμο.

Τόνισε πως «μόνο με τον εμβολιασμό θα μπορέσουμε να χτίσουμε τείχος ανοσίας απέναντι στον κορονοϊό» και σημείωσε πως «αφήσαμε πίσω πολλά από τα περιοριστικά μέτρα, όχι όμως την ίδια την πανδημία».

Ενεργοποιείται ειδική ομάδα για τα “κορονοπάρτι”

Για το θέμα των παράνομων πάρτι σε βίλες της Μυκόνου ρωτήθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος έκανε γνωστό πως ειδική ομάδα της Πολιτικής Προστασίας, μέσω ειδικού σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ, θα αναλάβει να βάζει… μπλόκο στα “κορονοπάρτι” ανά την Ελλάδα.

«Προφανώς παρακολουθούμε την κατάσταση. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι συζητάμε και θα φανεί τις επόμενες μέρες, την αυστηροποίηση του πλαισίου που αφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα κάνουν τη δουλειά τους, αυτό είναι δεδομένο.

Σας ενημερώνω ότι ενεργοποιείται και ειδική μονάδα ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αλλά και ένα συγκεκριμένο σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. που δεν αφορά μόνο στη Μύκονο αλλά αφορά γενικότερα σε όλη τη χώρα, και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική. Παράνομα πάρτι σημαίνει διασπορά. Διασπορά σημαίνει αύξηση κρουσμάτων σημαίνει συρροές.

Συρροές, νομίζω, σημαίνει αναγκαστικά μέτρα και μέτρα σημαίνουν κλείσιμο δραστηριοτήτων και προφανώς μεγάλη ζημιά στις τοπικές οικονομίες εν μέσω τουριστικής περιόδου. Είναι η ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.

Εύχομαι αυτοί που θα προσπαθήσουν να παρανομήσουν στο κομμάτι αυτό, όχι μόνο στα πάρτι αλλά γενικότερα, να μην είναι οι ίδιοι που θα ρίχνουν το ανάθεμα εάν χρειαστεί να πάρουμε μέτρα εις βάρος της τοπικής οικονομίας για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Πέθανε η τουρίστρια που έπεσε από ταράτσα βίλας

Σεξουαλική παρενόχληση: Νέα καταγγελία μαθήτριας για καθηγητή

“Άγριες Μέλισσες”: στην κορυφή της τηλεθέασης και της Μυθοπλασίας