Life

“Άγριες Μέλισσες”: Το τραγούδι που ψιθύρισε ο Μιλτιάδης πριν ξεψυχήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, έδωσε ραντεβού με τους τηλεθεατές για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο που ράγισε καρδιές και σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση στους τηλεθεατές, αποχαιρέτησαν οι Άγριες Μέλισσες το τηλεοπτικό κοινό το βράδυ της Πέμπτης. Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, έδωσε ωστόσο ραντεβού με τους τηλεθεατές για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Αποκορύφωμα του χθεσινοβραδινού επεισοδίου ήταν σίγουρα ο θάνατος του Μιλτιάδη, με τον Γιώργο Γάλλο να συγκλονίζει με τη μοναδική του ερμηνεία.

Όλο το Διαφάνι θρήνησε την απώλειά του, καθώς ο Μιλτιάδης πέθανε ηρωικά, προστατεύοντας τις αδελφές Σταμίρη.

Ο Μιλτιάδης, λίγο πριν τον θάνατό του στις Άγριες Μέλισσες, ψιθύρισε ένα τραγούδι, που αμέσως χαράχτηκε στη μνήμη των τηλεθεατών.

Πρόκειται για το τραγούδι «Μάτια Κλειστά» του Alex Sid, ο οποίος έχει ντύσει υπέροχα με μουσική και στίχους που μιλούν μέσα στις ψυχές όλων, την αγαπημένη σειρά.

Διάβασε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Ήλιος”: τελευταία επεισόδια με εκβιασμούς και ανατροπές (εικόνες)

Συναγερμός για την εξαφάνιση ανήλικης

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: ο Τραϊανός Δέλλας και πλούσια αφιερώματα