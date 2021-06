Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Είναι μακριά το τείχος ανοσίας

Υγεία - Περιβάλλον

Οι μάσκες θα μας συνοδεύουν για καιρό, τόνισε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας

Ύφεση παρουσιάζει το επιδημιολογικό φορτίο στην Ελλάδα, σύμφωνα με την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου Τόνισε, ωστόσο, ότι η διασπορά του κορονοιού δεν έχει ακόμα ελεγχθεί.

Όπως εξήγησε η κ. Παπαευαγγέλου έχουμε 13.500 ενεργά κρούσματα σε όλη τη χώρα. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 9.500 νέες μολύνσεις με τα μισά από αυτά να εντοπίζονται μέσω των self test σε ασυμπτωματικούς πολίτες.

Τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού παραμένουν σε υψηλά στην Αττική και ανέρχονται σε 7.000. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 700 ενεργά κρούσματα.

Η ενδιάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 36 χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι ο ιός κυκλοφορεί στα νεότερα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός των μολύνσεων στους άνω των 60 ετών.

Η επιδημιολογική εικόνα βελτιώνεται αισθητά αλλά δεν σημαίνει ότι η πανδημία έχει ελεγχθεί. Υπάρχει επιδημιολογική επιβάρυνση σε περιοχές όπως η Κατερίνη και η Ρόδος.

"Είμαστε μακριά από το επιθυμητό τείχος ανοσίας" ανέφερε και τόνισε ότι "χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον συγχρωτισμό, και να θυμόμαστε ότι η ξεγνοιασιά θα αργήσει να έρθει. Έτσι ξαφνιάζουν την επιτροπή μας οι απόψεις που λένε ότι θα πετάξουμε τις μάσκες".

Στο τέλος έκανε έκκληση στους νέους κάτω των 40 ετών, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουμε επιστρέψει σε συνθήκες προ κορονοϊού. "Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους πριν φύγουν για διακοπές", τόνισε η κ. Παπαευαγγέλου

