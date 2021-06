Κοινωνία

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: Ομολόγησε ο πρώην σύζυγος

Τι φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς για τα κίνηρα της δολοφονίας

Παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ ο πρώην σύζυγος της 64χρονης που δολοφονήθηκε στην Αγία Βαρβάρα και ομολόγησε ότι «την σκότωσε για οικονομικούς λόγους και μεγάλες οικονομικές διαφορές». Ο 75χρονος, καθ΄ ομολογίαν δράστης, παρουσιάστηκε το απόγευμα στην Υποδιεύθυνση Δυτικής Αττικής, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Ο 75χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε οικονομικές διαφορές με την πρώην σύζυγό του, λόγω των δύο επιχειρήσεων που διατηρούσαν και τις οποίες χώρισαν μετά το διαζύγιό τους.

Ο δράστης πυροβόλησε την 64χρονη έξω από το σπίτι της, στη συμβολή των οδών Αιόλου και Πραξιτέλους, στον λαιμό και στον ώμο, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα.

Όπως ανέφερε ο Μανώλης Ασαριώτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, οι δύο τους είχαν έντονες προστριβές το τελευταίο τρίμηνο και συχνά κατέληγαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα χθες κατέθεσε μήνυση σε βάρος του 75χρονου, κάτι που ίσως προκάλεσε την “έκρηξή” του και του “όπλισε” το χέρι. “Μήλο της έριδος” ήταν κι ένα σπίτι, που ο 75χρονος ήθελε να γράψει στην κόρη του από προηγούμενο γάμο, αλλά η 64χρονη είχε αντιρρήσεις.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, παρουσιάστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και συνελήφθη 75χρονος ημεδαπός για την ανθρωποκτονία της 64χρονης ημεδαπής, που διαπράχθηκε χθες, στην Αγία Βαρβάρα.

Ο 75χρονος ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε στους αστυνομικούς πιστόλι με γεμιστήρα και τρία φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»

