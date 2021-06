Αθλητικά

ΑΕΚ - Προμηθέας: Ο Μέικον πήρε... το “όπλο” του

Η Ένωση “ισοφάρισε” τον Προμηθέα Πατρών δια... χειρός Ντάριλ Μέικον.

Η παραγωγικότητα της ΑΕΚ έκανε τη διαφορά στον δεύτερο «μικρό» τελικό, με την Ένωση να ισοφαρίζει τη σειρά με τον Προμηθέα Πατρών σε 1-1. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 113-101 των Αχαιών στο ΟΑΚΑ, πριν η σειρά επιστρέψει στην Πάτρα για το Game 3

Από τους νικητές, στους 42 πόντους με 9/11 τρίποντα σταμάτησε το... κοντέρ του Ντάριλ Μέικον, με τους 45 του Τζιάν Κλαβέλ από τον Προμηθέα να μην είναι αρκετοί...

Ο Τζιάν Κλαβέλ ήταν ορεξάτος στο ξεκίνημα του αγώνα και με την παρουσία του έδωσε ώθηση και μαζί το προβάδισμα στον Προμηθέα (6-12, 3'). Η ΑΕΚ αντέδρασε και με επί μέρους 7-0 με Γόντικα και Γιάνκοβιτς προσπέρασε (13-12, 5'). Ο Προμηθέας αντέδρασε με Γκραντ και Αγκμπελέζε, όμως η ΑΕΚ κράτησε τον έλεγχο χάρη στον Μέικον (22-19, 8'). Ο Αμερικανός ήταν... στη ζώνη και είπε την τελευταία λέξη στο δεκάλεπτο για το 27-22.

Ο Γιανίκ Μορέιρα πήρε προσπάιθειες για την ΑΕΚ και η Ένωση κατάφερε να ανεβάσει τη διαφορά (35-27, 13'). Αγραβάνης και Γκραντ προσπάθησαν να μαζέψουν τη διαφορά, αλλά ο Μέικον δεν το επέτρεψε (42-34, 16'). Οι παίκτες του Γιατρά έμειναν στο πλάνο τους και χάρη σε Τζεράι Γκραντ και Χάρη Γιαννόπουλο μείωσαν σε απόσταση βολής (47-44, 18'). Η διαφορά έφτασε στην ελάχιστη τιμή της χάρη στον Γιαννόπουλο (49-48), αλλά η Ένωση αντέδρασε και χάρη σε Μορέιρα και Μέικον έκλεισε το πρώτο μέρος με προβάδισμα της τάξεως των 5 πόντων (56-51).

Η ΑΕΚ συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και με τον Μορέιρα αιχμή του δόρατος κράτησε τη διαφορά και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους (60-53, 23'). Ο Γιάνκοβιτς ανέλαβε δράση για την Ένωση επιθετικά και με τον Γκίκα να κάνει τη δουλειά στην άμυνα η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα (65-53, 24'). Η άμυνα των παικτών του Αγγέλου παρέμενε αποτελεσματική και ο Χρυσικόπουλος ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά (70-55, 26'). Ο Τζιάν Κλαβέλ ανέλαβε δράση για τον Προμηθέα και οι Πατρινοί μείωσαν (72-64, 29'). Ο Χρυσικόπουλος όμως έγραψε τον επίλογο για το 74-64 της τρίτης περιόδου.

Ο Τζιάν Κλαβέλ γτο πήρε προσωπικά στο τέταρτο δεκάλεπτο και οι δικές του προσπάθειες μάζεψαν τη διαφορά για τον Προμηθέα (82-74, 32'). Η αντίδραση της ΑΕΚ ήρθε με Γκίκα και Μέικον (88-74, 33'). Ο Ντάριλ Μέικον συνέχισε να «εκτελεί» την άμυνα του Προμηθέα ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμα περισσότερο (95-80, 35'). Η ΑΕΚ κράτησε τον έλεγχο και τη διαφορά ως το τέλος, φτάνοντας μάλιστα σε 100άρα, ισοφαρίζοντας τη σειρά με τους Πατρινούς.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 56-51, 74-64, 113-101.

