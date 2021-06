Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Ληστεία σε σούπερ μάρκετ (βίντεο)

Δραματικές στιγμές για υπαλλήλους και πελάτες. Αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη, πριν απομακρυνθεί.

(φωτογραφία αρχείου)

Της Αντιγόνης Θάνου

Στιγμές τρόμου και αγωνίας έζησαν, λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, αθώοι πολίτες τη στιγμή που πήγαιναν σε σούπερ μάρκετ για να κάνουν τα ψώνια τους.

Ένας άνδρας, οπλισμένος και με κουκούλα full-face, εισέβαλε σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας τροφίμων, στην οδό Τερψιθέας 45, στο Παλαιό Φάληρο.

Υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησε την ταμία, υπαλλήλους και πελάτες, αφαίρεσε από τα ταμεία χρηματικό ποσό και αμέσως εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με τους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ , άλλες δυο φορές τον περασμένο μήνα επιχείρησαν να ληστέψουν το εν λόγω κατάστημα.

Ο δράστης δεν κατάφερε, όμως, να ξεφύγει. Λίγα μέτρα πιο κάτω, και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Τσαμαδού και Σωκράτους, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Πάνω του βρήκαν τα χρήματα που είχε αφαιρέσει, καθώς και το πιστόλι με το οποίο έκανε τη ληστεία.

