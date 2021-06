Πολιτική

Μητσοτάκης: Συνέδριο της ΝΔ τον Δεκέμβριο

Oι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός.

«Το 14ο Συνέδριο θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2021. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να κρατάμε την παράδοση των ετησίων Συνεδρίων. Το Συνέδριο αυτό εξάλλου είναι και εκλογικό, αλλά είναι ένα Συνέδριο το οποίο συμπίπτει και με την εμβληματική χρονιά των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης και φυσικά με τα 40 χρόνια από την είσοδο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μεγάλη παρακαταθήκη του ιδρυτή μας, του Κωνσταντίνου Καραμανλή», τόνισε o πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Διαγραμματειακού Οργάνου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην οδό Πειραιώς.

«Οπότε υπάρχει ένας λόγος παραπάνω να πιεστούμε όλοι έτσι ώστε το Συνέδριο, με τη μορφή που θα επιλέξουμε και με την προσέλευση που εμείς θα καθορίσουμε, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες εκείνης της εποχής, να διεξαχθεί πάντως στα μέσα Δεκεμβρίου, όπως έτσι έχουμε κάνει, κάναμε πάντα πριν τον κορονοϊό, να κρατήσουμε αυτήν την παράδοση ζωντανή» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά: «το έχω πει και το εννοώ οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας».

«Η Κυβέρνηση, σήμερα, έχει πολύ σημαντική αποδοχή και αντοχή. Έχει μία αναγνώριση που υπερβαίνει τα κομματικά όρια. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας καθησυχάζει, γιατί όσο σημειώνονται επιτυχίες τόσο πολλαπλασιάζονται και οι προσδοκίες. Και τα δύο χρόνια διακυβέρνησης ήταν τόσο πυκνά σε αποτελέσματα που οι πολίτες τα θεωρούν περίπου δεδομένα και έτσι επιτεύγματα πρόσφατα μπορεί να φαντάζουν ήδη μακρινά και φυσικά οι προσδοκίες των πολιτών συνέχεια αυξάνονται. Έχουμε, λοιπόν, ένα σημαντικό χρέος να κεφαλαιοποιήσουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη θεμελιώνοντας το έργο της Κυβέρνησης στη συνείδηση του πολίτη. Και σε αυτόν τον διαρκή αγώνα να αναμετρηθούμε, όχι μόνο με το παρόν αλλά και με το μέλλον, ως προς τις προσδοκίες που έχουν οι πολίτες από μας.

Ξέρω, το πιστεύω, βαθιά ότι μπορώ να στηρίζομαι σε εσάς και ότι το κόμμα, οι γραμματείς, αλλά και όλα τα στελέχη μας εξακολουθούν να είναι αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό καθώς η προσπάθεια για την συνολική ανόρθωση της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Είναι μία διαρκής προσπάθεια στην οποία η Νέα Δημοκρατία -όπως έκανε πάντα στην ιστορία της- και σήμερα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο οπότε σας ευχαριστώ -για ακόμα μία φορά- για όλα όσα κάνατε αυτό το δύσκολο διάστημα», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Τέλος, αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στη νεολαία. Όχι μόνο στην κομματική μας νεολαία -η οποία και αυτή πιστεύω ότι έχει κάνει μια σημαντική δουλειά- αλλά στο πώς το κόμμα συνομιλεί συνολικά με τη νέα γενιά. Μία νέα γενιά η οποία ουσιαστικά έχει βιώσει μόνο κρίσεις -μια μεγάλη οικονομική κρίση που κράτησε μία δεκαετία και μετά την κρίση του κορονοϊού, που έφερε τα πάνω-κάτω- μία νέα γενιά με οράματα με προσδοκίες, δημιουργικά καχύποπτη απέναντι στην πολιτική. Αλλά και εκείνη πιστεύω να ακούσει προτάσεις, σκέψεις, ιδέες, αρκεί να τους μιλήσουμε με τον σωστό τρόπο και πάνω από όλα με ειλικρίνεια και χρησιμοποιώντας τη δικιά τους γλώσσα.

Μία μεγάλη πρόκληση για το κόμμα μας, συνολικά, ένα προσωπικό στοίχημα και για μένα καθώς πια έχω τρία παιδιά μεταξύ 17 έως 24 και θεωρώ ότι και ως γονιός πιστεύω και καταλαβαίνω καλύτερα τους προβληματισμούς αυτής της γενιάς, της καλύτερα εκπαιδευμένης γενιάς που γνώρισε ποτέ ο τόπος. Αλλά μία γενιά η οποία αισθάνεται και πιστεύει, σήμερα, ότι δεν θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες με αυτές που είχαν οι πατεράδες τους και οι μανάδες τους και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαψεύσουμε στην πράξη», σημείωσε επίσης ο πρωθυπουργός.

«Δεν υπάρχει χρόνος για να ξαποστάσουμε. Το πεδίο αναμέτρησης της επόμενης περιόδου δεν θα είναι άλλο από αυτό των μεταρρυθμίσεων. Μια αναμέτρηση, πρωτίστως, πολιτική που η έκβασή της θα είναι καθοριστική για την πατρίδα μας. Πραγματικοί, αντισυμβατικοί είναι μόνο οι μεταρρυθμιστές. Εκείνοι, δηλαδή, που έχουν την τόλμη να χαράζουν νέους δρόμους», ανέφερε στην εισαγωγική ομιλία του ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Γιώργος Στεργίου.

Ακολουθούν ολόκληρες οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Γιώργου Στεργίου:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά τολμώ να πω και με συγκίνηση, βρίσκομαι ξανά στα γραφεία μας στην Πειραιώς για μία ακόμα συνεδρίαση του Διαγραμματειακού μας οργάνου.

Και δεν σας κρύβω ότι σκεφτόμουν -καθώς φτάναμε στην Πειραιώς- ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Τότε μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός και ο χρόνος αυτός, προφανώς, ήταν πάρα πολύ πυκνός. Μεσολάβησαν πολλά γεγονότα, έκτακτα, πολλαπλές κρίσεις τις οποίες κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Πιστεύω, όμως, ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε και ικανοποιημένοι και υπερήφανοι από την ανταπόκρισή μας. Και αναφέρομαι εδώ στον κομματικό μας μηχανισμό, ο οποίος ειδικά τους μήνες της πανδημίας επέδειξε ένα εξαιρετικά πλούσιο έργο, για το οποίο θέλω να σας συγχαρώ από καρδιάς.

Δεν αναφέρομαι μόνο στις ενεργές διαδικασίες διαβούλευσης και επιμόρφωσης, στις οποίες αποδίδω προσωπικά πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί, θεωρώ, εξαιρετικά σημαντικό τα κομματικά μας στελέχη να μπορούν να συνομιλούν -όχι απλά να ακούν- να συνομιλούν με τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, να ανταλλάσουν απόψεις και προφανώς να μεταφέρουν τους προβληματισμούς, τις αγωνίες, τα ερωτηματικά όχι μόνο της κομματικής μας βάσης αλλά και της κοινωνίας εν τω συνόλω, όπως τα εισπράττουν και όπως γίνονται αποδέκτες αυτών των ερωτημάτων.





Θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία αυτή και το πρόγραμμα διάδραση και η πολιτική ακαδημία -στην αναβαθμισμένη της μορφή- προγράμματα τα οποία στέφθηκαν με επιτυχία και τα οποία έδειξαν ότι υπάρχει και ένα γνήσιο ενδιαφέρον της κομματικής μας βάσης να ενημερωθεί περισσότερο για τις λεπτομέρειες της πολιτικής μας, να διαβουλευθεί γι' αυτήν και να καταθέσει προτάσεις πριν τα νομοσχέδια έρθουν στη Βουλή. Και με αυτόν τον τρόπο το κόμμα να μην είναι απλά ένας εκλογικός μηχανισμός, αλλά ένας ζωντανός μηχανισμός διαβούλευσης με την κοινωνία, ο οποίος συχνά, έχει τη δυνατότητα να είναι και μπροστά από την Κυβέρνηση, αναδεικνύοντας θέματα με τολμη τα οποία, ενδεχομένως, η Κυβέρνηση να μην είναι ακόμα σε θέση να τα αντιμετωπίσει. Θα σας ενθαρρύνω αυτόν τον τολμηρό, καινοτόμο, πρωτοποριακό, προοδευτικό ρόλο του κόμματος να τον κρατήσουμε ζωντανό και ενεργό, καθώς σιγά σιγά αποκαθιστούμε τους ρυθμούς της κανονικότητας με την πανδημία σταδιακά να υποχωρεί.

Δεν χρησιμοποίησα τυχαία την λέξη προοδευτικό κόμμα. Διαπιστώνω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ενοχλούνται ιδιαίτερα όταν αυτοπροσδιοριζόμαστε ως προοδευτικοί. Πιστεύω, όμως, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο φορέας της προόδου στην ελληνική κοινωνία, σε αντιδιαστολή με την στασιμότητα που ουσιαστικά εκφράζεται από σχεδόν όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτόν τον μανδύα της προόδου ως μια έννοια συνεχούς αλλαγής η οποία κρατάει από την παράδοσή μας και από την ιστορία μας αυτά τα οποία αξίζει να διαφυλαχθούν και αλλάζει αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν γιατί ο κόσμος αλλάζει, αυτήν την έννοια της προόδου σήμερα την εκφράζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κομματικό φορέα στην ελληνική κοινωνία η Νέα Δημοκρατία.

Καθώς βγαίνουμε από την πανδημία εκ των πραγμάτων η συζήτηση θα επανέλθει στους τομείς της πολιτικής που ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες. Ξεκινώντας -θα έλεγα- με την οικονομία, η οποία φαίνεται να δείχνει σημάδια γρήγορης ανάκαμψης. Οι ανακοινώσεις που έγιναν από την ΕΛΣΤΑΤ για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ήταν πολύ καλύτερες από τις προσδοκίες μας. Και η όλη αίσθηση την οποία έχουμε είναι ότι η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει γρήγορα μετά την πανδημία, προσελκύοντας επενδύσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανακτώντας με ταχύτητα το χαμένο έδαφος.

Η όλη μας προσπάθεια αυτούς τους 15 μήνες στο μέτωπο της οικονομίας ήταν ακριβώς να κρατήσουμε ζωντανό τον παραγωγικό ιστό της χώρας, να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τους εργαζόμενους.

Και πιστεύω ότι αυτή η πολιτική ήταν επιτυχημένη, έτσι ώστε καθώς η οικονομία ξαναπαίρνει πια μπροστά να μπορέσουμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε όταν μας χτύπησε η πανδημία. Πιστεύω ότι και η τουριστική χρονιά θα είναι μια καλή χρονιά, ξέρετε πόσο σημαντική δουλειά έχουμε κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε καινοτόμες ιδέες -οι οποίες ξεκίνησαν από την Ελλάδα- να γίνουν ευρωπαϊκές πολιτικές. Και βέβαια έχουμε πια και στη διάθεσή μας το πολύ σημαντικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης -το σχέδιο μας εκτιμώ ότι θα εγκριθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και θα αρχίσει να υλοποιείται άμεσα- ένα Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο προσφέρει ευκαιρίες, δυνατότητες, για όλους τους Έλληνες.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο να αναδεικνύουμε ακριβώς αυτήν την διάσταση του Ταμείου Ανάκαμψης: τις εργασίες, τις δουλειές που μπορεί να δημιουργήσει σε τοπικό επίπεδο, τις νέες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους. Σε συνδυασμό με το νέο ΕΣΠΑ το οποίο και αυτό εκτιμώ ότι θα εγκριθεί από τα πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σημαντικότατα χρηματοδοτικά εργαλεία για να δρομολογήσουμε την ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Και βέβαια είναι πάρα, πάρα, πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σε αυτήν την διαδικασία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και εκείνα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα την κοινωνία -στα οποία αναφέρθηκες Γιώργο- για τα οποία δεν έχουν κατ' ανάγκην να κάνουν, πάντα, με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Τα λεγόμενα κοινωνικά ζητήματα -όπως τα αποκαλούμε- μπορεί να διαπιστώνουμε ότι κινητοποιούν πολύ περισσότερες δυνάμεις ενεργές μέσα στην οικονομία από τα κλασικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Αναφέρω ενδεικτικά το ζήτημα της φροντίδας των ζώων συντροφιάς. Είχαμε παραπάνω από 20.000 σχόλια στη διαβούλευση. Αν κάνετε τη σύγκριση σε σχέση με το εργασιακό νομοσχέδιο -πολύ σημαντικό νομοσχέδιο- ήταν πολύ, πολύ, λιγότερα.

Η κοινωνία, λοιπόν, δεν είναι κατ' ανάγκη εκεί που πιστεύουμε, εμείς, ότι είναι. Και αυτές τις αναζητήσεις της κοινωνίας -τους νέους προβληματισμούς- κατ' εξοχήν το κόμμα θα πρέπει να τους εντοπίζει, γιατί εσείς έχετε το δάχτυλό σας πάνω στον σφυγμό της κοινωνίας και με θάρρος θα πρέπει να αναδεικνύουμε μια σειρά από θέματα τα οποία με πάρα πολύ μεγάλη χαρά είδα ότι έχετε βάλει στον δημόσιο διάλογο και να σκέφτεστε δημιουργικά για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μιας κοινωνίας η οποία αλλάζει.

Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές πολύ σημαντικές προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή, σκοπός μου ήταν πάντα η Νέα Δημοκρατία να είναι πρωταγωνίστρια στην πράσινη ανάπτυξη και σίγουρα σε επίπεδο εφαρμοσμένων πολιτικών είναι κάτι το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει. Η Νέα Δημοκρατία να είναι πρωταγωνίστρια στην ψηφιακή μετάβαση. Νομίζω, ότι το έργο της Κυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα είναι εξαιρετικά σημαντικό και αναγνωρίζεται και από πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μας ψήφισαν στις εκλογές, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όμως, και το κόμμα να είναι πρωταγωνιστής και σε αυτά τα δύο πεδία πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο από την ηλεκτροκίνηση την οποία είδα ότι έχουμε βάλει στην ζωή μας ως κόμμα μέχρι τη χρησιμοποίηση ψηφιακών εργαλείων και μετά την πανδημία. Διαπιστώσαμε ότι ψηφιακά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποκατάστατο η ψηφιακή τεχνολογία για την προσωπική επαφή. Το ξέρουμε αυτό πολύ καλά.

Μπορούμε, όμως, να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα σε επίπεδο ενημέρωσης, σε επίπεδο επαφής, επικοινωνίας πράγματα τα οποία θεωρούσαμε στο παρελθόν ότι αυτονοήτως θα χρειαζόντουσαν ένα ταξίδι τώρα μπορούν να γίνουν μέσα από μια σύνδεση χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία της τεχνολογίας.

'Αρα, αυτήν την ψηφιακή παρακαταθήκη θα σας καλούσα να την κρατήσουμε επιχειρησιακά ζωντανή και να επενδύουμε ακόμα περισσότερο σε αυτήν. Αυτό, φυσικά, έχει να κάνει και με τα νέα μέσα τα οποία μας δίνουν νέες δυνατότητες επικοινωνίας και έχει γίνει, νομίζω, μια πολύ σπουδαία δουλειά, συνολικά, από το κόμμα στον τομέα αυτό. Και στο να αποδομούμε την επιχειρηματολογία του αντιπάλου μας αλλά, κυρίως, το να προβάλλουμε τις δικές μας θέσεις με τρόπο έξυπνο, δημιουργικό και χρησιμοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας τα οποία γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένα.

Τέλος, αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στη νεολαία. Όχι μόνο στην κομματική μας νεολαία -η οποία και αυτή πιστεύω ότι έχει κάνει μια σημαντική δουλειά- αλλά στο πώς το κόμμα συνομιλεί συνολικά με τη νέα γενιά. Μία νέα γενιά η οποία ουσιαστικά έχει βιώσει μόνο κρίσεις -μια μεγάλη οικονομική κρίση που κράτησε μία δεκαετία και μετά την κρίση του κορονοϊού, που έφερε τα πάνω-κάτω- μία νέα γενιά με οράματα με προσδοκίες, δημιουργικά καχύποπτη απέναντι στην πολιτική. Αλλά και εκείνη πιστεύω να ακούσει προτάσεις, σκέψεις, ιδέες, αρκεί να τους μιλήσουμε με τον σωστό τρόπο και πάνω από όλα με ειλικρίνεια και χρησιμοποιώντας τη δικιά τους γλώσσα.

Μία μεγάλη πρόκληση για το κόμμα μας, συνολικά, ένα προσωπικό στοίχημα και για μένα καθώς πια έχω τρία παιδιά μεταξύ 17 έως 24 και θεωρώ ότι και ως γονιός πιστεύω και καταλαβαίνω καλύτερα τους προβληματισμούς αυτής της γενιάς, της καλύτερα εκπαιδευμένης γενιάς που γνώρισε ποτέ ο τόπος. Αλλά μία γενιά η οποία αισθάνεται και πιστεύει, σήμερα, ότι δεν θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες με αυτές που είχαν οι πατεράδες τους και οι μανάδες τους και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαψεύσουμε στην πράξη.

Κλείνω, με μία τελευταία επισήμανση την οποία θεωρώ και πρώτη: Η Κυβέρνηση, σήμερα, έχει πολύ σημαντική αποδοχή και αντοχή. Έχει μία αναγνώριση που υπερβαίνει τα κομματικά όρια. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας καθησυχάζει, γιατί όσο σημειώνονται επιτυχίες τόσο πολλαπλασιάζονται και οι προσδοκίες. Και τα δύο χρόνια διακυβέρνησης ήταν τόσο πυκνά σε αποτελέσματα που οι πολίτες τα θεωρούν περίπου δεδομένα και έτσι επιτεύγματα πρόσφατα μπορεί να φαντάζουν ήδη μακρινά και φυσικά οι προσδοκίες των πολιτών συνέχεια αυξάνονται. Έχουμε, λοιπόν, ένα σημαντικό χρέος να κεφαλαιοποιήσουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη θεμελιώνοντας το έργο της Κυβέρνησης στη συνείδηση του πολίτη. Και σε αυτόν τον διαρκή αγώνα να αναμετρηθούμε, όχι μόνο με το παρόν αλλά και με το μέλλον, ως προς τις προσδοκίες που έχουν οι πολίτες από μας.

Ξέρω, το πιστεύω, βαθιά ότι μπορώ να στηρίζομαι σε εσάς και ότι το κόμμα, οι γραμματείς, αλλά και όλα τα στελέχη μας εξακολουθούν να είναι αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό καθώς η προσπάθεια για την συνολική ανόρθωση της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Είναι μία διαρκής προσπάθεια στην οποία η Νέα Δημοκρατία -όπως έκανε πάντα στην ιστορία της- και σήμερα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο οπότε σας ευχαριστώ -για ακόμα μία φορά- για όλα όσα κάνατε αυτό το δύσκολο διάστημα.

Γιώργος Στεργίου: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ανταποκριθήκατε άμεσα στο κάλεσμα για το Διαγραμματειακό, αλλά πάνω απ' όλα τον Πρόεδρο που μας τιμά με την παρουσία του σήμερα και στην ουσία θα προεδρεύσει των εργασιών του Διαγραμματειακού.

Ξεκινώντας, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Γραμματείς του κόμματος, Πρόεδρε της νεολαίας, θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση μετάβασης. Μετά από 15 και πλέον μήνες μέτρων περιορισμού της πανδημίας, ήρθε ο μαζικός εμβολιασμός για να μας κάνει όλους πιο αισιόδοξους ότι η ζωή μας μπορεί να βρει, επιτέλους, σταδιακά τους ρυθμούς της.

Το διάστημα που αφήνουμε πίσω μας -με όλα όσα συνέβησαν- ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για το πολιτικό μας σύστημα. Από τη μια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με γρήγορες αποφάσεις στην υγειονομική κρίση, στοχευμένα οικονομικά μέτρα, ενεργητική διπλωματία στο εξωτερικό και επιτάχυνση του νομοθετικού έργου στο εσωτερικό, να είναι πάντα επικεντρωμένη στο μετριοπαθές, το συγκεκριμένο και το πολιτικά επίκαιρο.

Από την άλλη η αντιπολίτευση να παίζει τα ρέστα της με προκλητικές διαδηλώσεις, άσφαιρα fake news και υπονόμευση της συλλογικής προσπάθειας. Η παρακμή της αριστεράς εντονότερη από ποτέ. Με την κοινωνία να γυρνάει τις πλάτες της στις τυχοδιωκτικές τους τακτικές, όπως δείχνει άλλωστε και η δημοσκοπική τους αφλογιστία.

Όσο η κανονικότητα επιστρέφει και οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν, τόσο οι βολεμένες δυνάμεις του χθες θα αντιδρούν όλο και πιο έντονα. Με το ΣΥΡΙΖΑ πρόθυμο να φιλοξενήσει από freelancers του ΠΑΣΟΚ, «ορφανά» του Καμμένου, προνομιούχες συντεχνίες, μέχρι περιθωριακούς κουφοντιντιστές. Ένα ακόμα πραγματικό «μωσαϊκό». Με μόνο κοινό τους χαρακτηριστικό την άρνηση στην πρόοδο.

Δεν υπάρχει, όμως, χρόνος για να ξαποστάσουμε. Το πεδίο αναμέτρησης της επόμενης περιόδου δεν θα είναι άλλο από αυτό των μεταρρυθμίσεων. Μια αναμέτρηση, πρωτίστως, πολιτική που η έκβασή της θα είναι καθοριστική για την πατρίδα μας. Πραγματικοί, αντισυμβατικοί είναι μόνο οι μεταρρυθμιστές. Εκείνοι, δηλαδή, που έχουν την τόλμη να χαράζουν νέους δρόμους.

Όσοι υπερασπίζονται τη στασιμότητα καταγράφονται στο λαϊκό υποσυνείδητο ως πολιτικάντηδες. Αντίθετα, εκείνοι που διαθέτουν το σθένος αλλά και το σχέδιο για να υλοποιήσουν τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος -όπως ακριβώς κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης- αφήνουν το ιστορικό τους αποτύπωμα ως ηγέτες.

Η οργανωμένη μας βάση, κύριε Πρόεδρε, είναι περισσότερο έτοιμη από ποτέ για να δώσει στο πλευρό σας αυτή τη μάχη.

Με αυτό το σύντομο πολιτικό εισαγωγικό σχόλιο, θα ήθελα να περάσω αμέσως, ευθύς αμέσως σε μια συνοπτική παρουσίαση η οποία αποτελεί και ένα είδος απολογισμού της δουλειάς που έχουμε κάνει, εδώ, όλοι στην Πειραιώς, το προηγούμενο διάστημα. Αλλά και να παρουσιάσουμε και το πως σκεφτόμαστε να δουλέψουμε από εδώ και στο εξής.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η πρόθεσή μου είναι να γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές το αργότερο τον Οκτώβριο αυτού του έτους και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε καμία δυσκολία οργανωτικά να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση, έτσι ώστε μετά να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα για τακτικό Συνέδριο τον Δεκέμβριο.

Το 14ο Συνέδριο θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2021. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να κρατάμε την παράδοση των ετησίων Συνεδρίων. Το Συνέδριο αυτό εξάλλου είναι και εκλογικό, αλλά είναι ένα Συνέδριο το οποίο συμπίπτει και με την εμβληματική χρονιά των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης και φυσικά με τα 40 χρόνια από την είσοδο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μεγάλη παρακαταθήκη του ιδρυτή μας του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Οπότε υπάρχει ένας λόγος παραπάνω να πιεστούμε όλοι έτσι ώστε το Συνέδριο, με τη μορφή που θα επιλέξουμε και με την προσέλευση που εμείς θα καθορίσουμε, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες εκείνης της εποχής να διεξαχθεί πάντως στα μέσα Δεκεμβρίου όπως έτσι έχουμε κάνει, κάναμε πάντα πριν τον κορονοϊό να κρατήσουμε αυτήν την παράδοση ζωντανή.

Δύο πράγματα ακόμα τα οποία θέλω να συμπληρώσω και το έχω πει και το εννοώ οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι λόγος επανάπαυσης διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η προετοιμασία ειδικά για μία εκλογική αναμέτρηση πρέπει να είναι συνεχής και δεν θέλω σε καμία περίπτωση -όπως πολύ σωστά είπες- να υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία αισθάνονται ότι τους θυμόμαστε μόνο κάθε φορά που τους έχουμε ανάγκη και τους ζητάμε τη στήριξη τους κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Γιώργος και ο Στέλιος, είναι ότι η αξιοκρατία για εμένα είναι στάση ζωής, το οποίο σημαίνει ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουν εντός της παράταξής μας και εντός του κομματικού μηχανισμού ότι όποιος δουλεύει σκληρά έχει δυνατότητα να επιβραβευτεί και ότι αυτή η φυσική ανανέωση του κόμματος με στελέχη τα οποία μπολιάζουν τον κυβερνητικό μηχανισμό αντικαθίστανται από νέα στελέχη τα οποία γράφουν τα πρώτα τους πολιτικά χιλιόμετρα σε μία κομματική οργάνωση.

Είναι μία διαδικασία συνεχής, ζωντανή και παρακολουθείται προσωπικά από εμένα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να γνωρίζουν ειδικά τα νεότερα στελέχη μας ότι η δουλειά όλων μας αξιολογείται. Πρώτα από όλα η δικιά μου δουλειά αξιολογείται, η δικιά σας δουλειά αξιολογείται, αλλά με τον ίδιο τρόπο αξιολογείται και η δουλειά όλων των στελεχών μας και η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά επιβραβεύεται.





