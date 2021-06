Πολιτική

“Special Report”: ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο “επίμονος” κορονοϊός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια βαρυσήμαντη συνέντευξη του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και η έρευνα σε κέντρα αποθεραπείας με ασθενείς που νόσησαν σοβαρά από Covid-19.

Ποιο είναι το πραγματικό τίμημα των χιλιάδων ανθρώπων που νόσησαν από την covid-19;

Το «Special Report» παρουσιάζει, στην τελευταία εκπομπή γι’ αυτήν την τηλεοπτική σεζόν, μία έρευνα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του κορονοϊού, ο οποίος άλλαξε ριζικά τη ζωή πολλών συμπολιτών μας που ασθένησαν, ακόμη και ελαφριά.

Ο Τάσος Τέλλογλου επισκέπτεται ασθενείς στο Ιατρείο Αποκατάστασης της 1ης Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», αλλά και σε ένα ιδιωτικό κέντρο αποθεραπείας. Οι ασθενείς αυτοί δίνουν τη δική τους μάχη για να ανακτήσουν τις δυνάμεις, που έχασαν, όταν προσβλήθηκαν από τον ιό ώστε να μάθουν να αναπνέουν και να στέκονται ξανά μόνοι τους.

Γιατροί και ειδικοί θεραπευτές μιλούν για τα συμπτώματα που παρουσιάζουν συχνότερα οι πρώην ασθενείς, καθώς και για τον αγώνα που κάνουν οι ίδιοι στο πλευρό τους. Στο νοσοκομείο «Σωτηρία», η πνευμονολόγος Ράνια Κολτσίδα και η Επίκουρη Καθηγήτρια Γαρυφαλλιά Πουλάκου παρακολουθούν από την αρχή της πανδημίας τους ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο και εξηγούν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός φαινομένου που διεθνώς αποκαλείται «long covid», δηλαδή «εμμένον covid».

Τι μπορεί να αφήσει ως «κληρονομιά» στον ανθρώπινο οργανισμό ο κορονοϊός; Ποιο είναι το προφίλ των ασθενών της «χρόνιας covid» και τι μπορούν να κάνουν για να πάρουν πάλι τη ζωή τους στα χέρια τους;

«O Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο "Special Report"»

Το «Special Report» ακολούθησε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, στο ταξίδι που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στον Χρήστο Μαζανίτη για μία από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα αποστολές του, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής διπλωματίας, μέσω της στενότερης συνεργασίας σε αμυντικό επίπεδο με τη Σαουδική Αραβία.

Ο Έλληνας Στρατηγός μιλά, ακόμη, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα στα σύνορά της, καθώς και για τον σχεδιασμό θωράκισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ενίσχυσης των θέσεών τους στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Από το Ριάντ και τον θάλαμο διαχείρισης κρίσεων του Στρατιωτικού Ισλαμικού Συνασπισμού Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, ως την πόλη Τομπούκ, όπου βρέθηκαν για εκπαίδευση ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 μαζί με Έλληνες πιλότους και μηχανικούς, η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε τις συναντήσεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με Σαουδάραβες ομολόγους του, αλλά και την αεροπορική επίδειξη της αεροπορικής μονάδας των «Saudi Hawks», που για τις περίτεχνες πτήσεις τους έχουν μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr

Ειδήσεις σήμερα: