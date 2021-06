Οικονομία

VICE SPECIALS: Το Μεγάλο Στοίχημα του Τουρισμού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει την έρευνα του ελληνικού γραφείου του Vice για τις προσδοκίες, τις ενδείξεις, τις ανησυχίες και τις ελπίδες για την φετινή τουριστική σεζόν.

Την Τρίτη 8 Ιουνίου στις 02:00, το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Το Μεγάλο Στοίχημα του Τουρισμού».

Ο τουρισμός άνοιξε στις 15 Μαΐου και άρχισαν δειλά οι πρώτες αφίξεις επισκεπτών από το εξωτερικό. Για δεύτερη χρονιά, η τουριστική σεζόν χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και προβλέψεις που αλλάζουν από βδομάδα σε βδομάδα. Μόνο που φέτος, η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας, καθώς και η πορεία των εμβολιασμών παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εξέλιξη των κρατήσεων.

Η Ελίζα Μπενβενίστε ταξίδεψε στη Ρόδο, ένα νησί που δίνει έως και 2 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ στην εθνική οικονομία μόνο από τα ξενοδοχεία της, και ρώτησε τους ειδικούς πότε θα αρχίσει να υπάρχει πιο έντονη κινητικότητα στον πλέον αντιπροσωπευτικό τουριστικό προορισμό.

Μίλησε με ξενοδόχους και επιχειρηματίες της εστίασης και κατέγραψε με την κάμερα του VICE μία συνηθισμένη ημέρα αφίξεων από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας», που είναι αρκετά διαφορετική από την αντίστοιχη περίοδο στην προ-covid εποχή.

Ακόμη, επισκέφθηκε τη Σύμη, που βασίζει μεγάλο μέρος του τουρισμού της στους Τούρκους τουρίστες, οι οποίοι πέρυσι έκαναν αισθητή την απουσία τους. Επίσης, πήγε στη Μονή του Πανορμίτη που είχε λιγοστούς επισκέπτες, ενώ πριν τον κορονοϊό, τους καλοκαιρινούς μήνες, είχε κατά μέσο όρο 2.000 προσκυνητές την ημέρα.

Στην κάμερα του VICE, μίλησαν επίσης ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, οι οποίοι τόνισαν την αναγκαιότητα να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί στους τουριστικούς προορισμούς.

VICE SPECIALS – Τρίτη 8 Ιουνίου, 02:00, στον ΑΝΤ1.





Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: “τρίτο πρόσωπο” ανάμεσα σε Ελένη και Λάμπρο στον γ’ κύκλο

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η 5η Ιουνίου

Σέρρες: Χειροπέδες σε αρχαιοκάπηλο (εικόνες)

Gallery