“Still Standing”: τελευταία επεισόδια πριν την... τελική πτώση! (εικόνες)

Χορταστική θα είναι η τελευταία εβδομάδα προβολής του τηλεπαιχνιδιού που "σφράγισε", επι τέσσερις σεζόν, η παρουσία της Μαρίας Μπεκατώρου.

Το αγαπημένο, απρόβλεπτο και διασκεδαστικό «Still Standing» με τη Μαρία Μπεκατώρου, ρίχνει αυλαία, μετά από 4 συνεχόμενες σεζόν!

Το καθημερινό παιχνίδι γνώσεων του ANT1, θα ολοκληρωθεί με την προβολή νέων επεισοδίων, από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 16:45.

Η τελευταία τηλεοπτική εβδομάδα του «Still Standing» θα είναι πλούσια, χορταστική, δυνατή και θα τα έχει όλα: καινούριους παίκτες, δυνατές μονομαχίες, γέλιο, χαρά, αλλά και συγκίνηση!

Το τηλεπαιχνίδι που κράτησε καθημερινά συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό για 4 χρόνια, με την προσωπική σφραγίδα της Μαρίας Μπεκατώρου, κλείνει τον κύκλο του την Παρασκευή 11 Ιουνίου, με ένα ιδιαίτερο επεισόδιο.

Μετά από 665 επεισόδια, περισσότερους από 6.500 παίκτες, πάνω από 35.000 ερωτήσεις και το συνολικό ποσό επάθλων να ξεπερνά το 1.355.000 ευρώ, το «Still Standing» αποχαιρετά τους τηλεθεατές του!

Δευτέρα 7 Ιουνίου - Παρασκευή 11 Ιουνίου συντονιστείτε στις 16:45 στον ΑΝΤ1.

«Still Standing»: Ένα παιχνίδι γνώσεων μέχρι… τελικής πτώσης!

