Συναγερμός για την εξαφάνιση ανήλικης

Η 17χρονη έχει φύγει ξανά από το σπίτι της. Βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Πως μπορείτε να βοηθήσετε

Εξαφανίστηκε, την Πέμπτη και ώρα 22:30, από την περιοχή του Χαϊδαρίου, η Αμάντα Σ. 17 ετών. "Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενημερώθηκε σήμερα, για την εξαφάνιση της ανήλικης και προέβη, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η ανήλικη έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές φυγές σε σύντομο χρονικό διάστημα για τις οποίες και πάλι ο το Οργανισμός μας είχε προβεί σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Η 17χρονη βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και λόγω της ιδιαιτερότητας των δυσκολιών που αντιμετωπίζει αλλά και της συνεχιζόμενης πανδημίας του COVID-19.

Η Αμάντα Σ. έχει ύψος 1,62 μ., βάρος 62 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν μπεζ παντελόνι, γκρι-άσπρη ζακέτα αθλητικής φόρμας και μαύρες παντόφλες με στρας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με "Το Χαμόγελο του Παιδιού", όλο το 24ωρο, στην "Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000" καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

