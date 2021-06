Αθλητικά

Euro 2020: Οι σύλλογοι με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές

Οι δυο φιναλίστ του φετινού Champions League φιγουράρουν στην κορυφή της σχετικής λίστας. Αναλυτικά στοιχεία.

Η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι έχουν τον “πρώτο λόγο” στη λίστα με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές τους, οι οποίοι θα... ιδρώσουν στο προσεχές Euro 2020 με τις εθνικές ομάδες τους.

Οι δύο σύλλογοι της Premier League, που πρόσφατα “κονταροχτυπήθηκαν” στον τελικό του Champions League, μετρούν συνολικά 30 ποδοσφαιριστές στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του καλοκαιριού.

Οι σύλλογοι με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο Euro 2020:

Τσέλσι: 15 ποδοσφαιριστές

Τζορτζίνιο (Ιταλία), Έμερσον (Ιταλία), Αντρέας Κρίστενσεν (Δανία), Ματέο Κόβατσιτς (Κροατία), Μέισον Μάουντ (Αγγλία), Μπεν Τσίλγουελ (Αγγλία), Ρις Τζέιμς (Αγγλία), Μπίλι Γκίλμουρ (Σκωτία), Σέθαρ Αθπιλικουέτα (Ισπανία), Ολιβιέ Ζιρού (Γαλλία), Νγκολό Καντε (Γαλλία), Κουρτ Ζουμά (Γαλλία), Αντόνιο Ρούντιγκερ (Γερμανία), Κάι Χάβερτς (Γερμανία), Τίμο Βέρνερ (Γερμανία).

Μάντσεστερ Σίτι: 15 ποδοσφαιριστές

Κέβιν Ντε Μπρόινε (Βέλγιο), Νέιθαν Ακέ (Ολλανδία), Ολεκσάντρ Ζιντσένκο (Ουκρανία), Κάιλ Γουόκερ (Αγγλία), Τζον Στόουνς (Αγγλία), Ραχίμ Στέρλινγκ (Αγγλία), Φιλ Φόντεν (Αγγλία), Φεράν Τόρες (Ισπανία), Ερικ Γκαρθία (Ισπανία), Ρόντρι (Ισπανία), Εμερίκ Λαπόρτ (Ισπανία), Ιλκάι Γκουντογκάν (Γερμανία), Ρούμπεν Ντίας (Πορτογαλία), Μπερνάρντο Σίλβα (Πορτογαλία), Ζοάο Κανσέλο (Πορτογαλία).

Μπάγερν Μονάχου: 14 ποδοσφαιριστές

Νταβίντ Αλάμπα (Αυστρία), Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Πολωνία), Μπενζαμέν Παβάρ (Γαλλία), Κορεντέν Τολισό (Γαλλία), Κιίνγκσλεϊ Κομάν (Γαλλία), Λικά Ερναντές (Γαλλία), Μάνουελ Νόιερ (Γερμανία), Γιόσουα Κίμιχ (Γερμανία), Σερζ Γκνάμπρι (Γερμανία), Τζαμάλ Μουσιάλα (Γερμανία), Νίκλας Σούλε (Γερμανία), Λέον Γκορέτσκα (Γερμανία), Λίροϊ Σανέ (Γερμανία), Τόμας Μίλερ (Γερμανία).

Γιουβέντους: 12 ποδοσφαιριστές

Τζόρτζιο Κιελίνι (Ιταλία), Φεντερίκο Κιέζα (Ιταλία), Λεονάρντο Μπονούτσι (Ιταλία), Φεντερίκο Μπερναρντέσκι (Ιταλία), Μερίχ Ντεμιράλ (Τουρκία), Άαρον Ράμσεϊ (Ουαλία), Ματέις ντε Λιχτ (Ολλανδία), Βόιτσεχ Σζένσνι (Πολωνία), Αλβάρο Μοράτα (Ισπανία), Ντέγιαν Κουλουσέφσκι (Σουηδία), Αντριέν Ραμπιό (Γαλλία), Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία).

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 11 ποδοσφαιριστές

Ντάνιελ Τζέιμς (Ουαλία), Ντόνι φαν ντε Μπέικ (Ολλανδία), Λουκ Σο (Αγγλία), Χάρι Μαγκουάιρ (Αγγλία), Μάρκους Ράσφορντ (Αγγλία), Ντιν Χέντερσον (Αγγλία), Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Σκωτία), Νταβίντ ντε Χέα (Ισπανία), Βίκτορ Λίντελοφ (Σουηδία), Πολ Πογκμπά (Γαλλία), Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία)

Ντιναμό Κιέβου: 11 ποδοσφαιριστές

Γεόργιι Μπουστσάν (Ουκρανία), Σεργκέι Σίντορτσουκ (Ουκρανία), Μικόλα Σαπαρένκο (Ουκρανία), Ιλιά Ζάμπαρνι (Ουκρανία), Βίκτορ Τσιγκάνκοφ (Ουκρανία), Βιτάλι Μικολένκο (Ουκρανία), Αρτέμ Μπεσεντίν (Ουκρανία), Ολεξάντρ Καραβάγιεφ (Ουκρανία), Ολεξάρντ Τίμτσουκ (Ουκρανία), Ντενίς Ποπόφ (Ουκρανία), Τόμας Κεντζιόρα (Πολωνία).

Γκλάντμπαχ: 10 ποδοσφαιριστές

Γιαν Ζόμερ (Ελβετία), Νίκο Ελβεντι (Ελβετία), Ντένις Ζακάρια (Ελβετία), Μπρέελ Εμπολό (Ελβετία), Στεφάν Λάινερ (Αυστρία), Βαλεντίνο Λατσάρο (Αυστρία), Μάρκους Τουράμ (Γαλλία), Ματίας Γκίντερ (Γερμανία), Γιόνας Χόφμαν (Γερμανία), Φλόριαν Νόιχαους (Γερμανία).

Ντόρτμουντ: 10 ποδοσφαιριστές

Μανουέλ Ακαντζί (Ελβετία), Άξελ Βίτσελ (Βέλγιο), Τομά Μενιέ (Βέλγιο), Τοργκάν Αζάρ (Βέλγιο), Τόμας Ντιλέινι (Δανία), Τζέιντον Σάντσο (Αγγλία), Τζουντ Μπέλινγχαμ (Αγγλία), Ματς Χούμελς (Γερμανία), Εμρέ Τσαν (Γερμανία), Ραφαέλ Γκερέιρο (Πορτογαλία).

Λειψία: 9 ποδοσφαιριστές

Γιουσούφ Πόουλσεν (Δανία), Μάρσελ Ζάμπιτσερ (Αυστρία), Κόνραντ Λάιμερ (Αυστρία), Ντάνι Όλμο (Ισπανία), Έμιλ Φόρσμπεργκ (Σουηδία), Μάρσελ Χάλστενμπεργκ (Γερμανία), Λούκας Κλόστερμαν (Γερμανία), Πέτερ Γκουλάτσι (Ουγγαρία), Βίλι Όρμπαν (Ουγγαρία).

Ίντερ: 9 ποδοσφαιριστές

Στέφανο Σένσι (Ιταλία), Νικολό Μπαρέλα (Ιταλία), Αλεσάντρο Μπαστόνι (Ιταλία), Ρομέλου Λουκάκου (Βέλγιο), Κρίστιαν Έρικσεν (Δανία), Στεφάν ντε Βράι (Ολλανδία), Ιβάν Πέρισιτς (Κροατία), Μαρσέλο Μπρόζοβιτς (Κροατία), Μίλαν Σκρίνιαρ (Σλοβακία).

Αταλάντα: 8 ποδοσφαιριστές

Ραφαέλ Τολόι (Ιταλία), Ρέμο Φρόιλερ, Γιοακίμ Μέλε (Δανία), Αλεκσέι Μίραντσουκ (Ρωσία), Μάρτεν ντε Ρόουν (Ολλανδία), Ρουσλάν Μαλινόφσκι (Ουκρανία), Μάριο Πάσαλιτς (Κροατία), Ρόμπιν Γκούσενς (Γερμανία).

Νάπολι: 8 ποδοσφαιριστές

Τζιοβάνι Ντι Λορέντσο (Ιταλία), Λορέντσο Ινσίνιε (Ιταλία), Άλεξ Μερέτ (Ιταλία), Ντράις Μέρτενς (Βέλγιο), Ελίφ Ελμάς (Β. Μακ.), Πιοτρ Ζιελίνσκι (Πολωνία), Στάνισλαβ Λομπότκα (Σλοβακία), Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία).

Ντινάμο Ζάγκρεμπ: 8 ποδοσφαιριστές

Μάριο Γκαβράνοβιτς (Ελβετία), Αριαν Αντέμι (Β. Μακ.), Στεφάν Ριστόφσκι (Β. Μακ.), Ντομινίκ Λιβάκοβιτς (Κροατία), Μίσλαβ Όρσιτς (Κροατία), Μπρούνο Πέτκοβιτς (Κροατία), Γιόσκο Γκβαρντιόλ (Κροατία), Λούκα Ιβάνουσετς (Κροατία).

Τότεναμ: 8 ποδοσφαιριστές

Μπεν Ντέιβις (Ουαλία), Τζόι Ρόντον (Ουαλία), Γκάρεθ Μπέιλ (Ουαλία), Τόμπι Αλντερβάιρελντ (Βέλγιο), Πιερ Χόιμπιεργκ (Δανία), Χάρι Κέιν (Αγγλία), Ούγκο Γιορίς (Γαλλία), Μουσα Σισοκό (Γαλλία).

Μπαρτσελόνα: 8 ποδοσφαιριστές

Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ (Δανία), Φρένκι ντε Γιονγκ (Ολλανδία), Σέρχιο Μπουσκέτς (Ισπανία), Τζόρντι Άλμπα (Ισπανία), Πέδρι (Ισπανία), Κλεμάν Λενγκλέ (Γαλλία), Αντουάν Γκριεζμάν (Γαλλία), Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)

Λίβερπουλ: 8 ποδοσφαιριστές

Σερντάν Σακίρι (Ελβετία), Οζάν Καμπάκ (Τουρκία), Νέκο Ουίλιαμς (Ουαλία), Τζεορτζίνιο Βαϊνάλντουμ (Ολλανδία), Τζόρνταν Χέντερσον (Αγγλία), Άντριου Ρόμπερτσον (Σκωτία), Τιάγκο Αλκάνταρα (Ισπανία), Ντιόγκο Ζότα (Πορτογαλία).

