Κορονοϊός: Πέθανε ο Νίκος Καπλάνης

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Παραολυμπιονίκης, νικημένος από τον κορονοϊό.

Την απώλεια του Νίκου Καπλάνη, σε ηλικία 48 ετών από κορονοϊό, θρηνεί το ελληνικό Παραολυμπιακό Κίνημα. Τα τελευταία 16 χρόνια εργαζόταν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο Νίκος Καπλάνης, αθλητής της κολύμβησης, του στίβου και της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, απεβίωσε σε ηλικία 48 ετών, νικημένος από κορονοϊό.

Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Τον πρόωρο χαμό του Νίκου Καπλάνη θρηνεί το ελληνικό Παραολυμπιακό Κίνημα. Ο αθλητής της κολύμβησης, του στίβου της επιτραπέζιας αντισφαίρισης και τα τελευταία χρόνια και του μπότσια, με πολλές και σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών, νικημένος από τον κορονοιό.

Ο Νίκος Καπλάνης είχε καταγωγή από το Μέτσοβο και είχε σπουδάσει ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ τα τελευταία 16 χρόνια εργαζόταν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το ΔΣ της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ εκφράζει τη λύπη του για την απροσδόκητη απώλεια του Νίκου Καπλάνη, αλλά και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

