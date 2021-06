Κοινωνία

Σεισμός στη Νίσυρο

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Νισύρου.

Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4.2 Ρίχτερ κατέγραψε το βράδυ της Παρασκευής το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο στην Νίσυρο.



Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Νισύρου.

Μέσα στην ημέρα, πριν από τον σεισμό αυτό, είχαν καταγραφεί τρεις ακόμη ασθενέστερες σεισμικές δονήσεις στην ίδια περιοχή μεγέθους 2,5 με 2,7 Ρίχτερ.

