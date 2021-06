Πολιτική

Σάλιβαν – Ντόκος: H ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο της συζήτησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δέσμευση της κυβέρνησης Μπάιντεν για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδος - ΗΠΑ.

Η αυξανόμενη αμυντική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν με τον Έλληνα ομόλογο του Θάνο Ντόκο. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ χαιρέτισε την ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο χωρών και εξέφρασε τη δέσμευση της κυβέρνησης Μπάιντεν για την περαιτέρω εμβάθυνση αυτών των δεσμών.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη σημασία που έχει η σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τον Αμερικανό σύμβουλο να χαιρετίζει την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ της Ελλάδας και Τουρκίας. Όσον αφορά το Κυπριακό, ο κ. Σάλιβαν υποσχέθηκε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες που καταβάλλονται με τη διευκόλυνση του ΟΗΕ για την επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Επιπλέον, συζητήθηκε η σημασία της καταπολέμησης της επιβλαβούς επιρροής στην περιοχή. Στο σημείο αυτό, ο κ. Σάλιβαν χαιρέτισε τις πρόσφατες κινήσεις που έκανε η Ελλάδα για την εξασφάλιση της κρίσιμης τηλεπικοινωνιακής και ενεργειακής υποδομής της. Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή για θέματα κοινού συμφέροντος, τονίζοντας τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Νίσυρο

Καιρός: βοριάδες, ήλιος και τοπικές βροχές το Σάββατο