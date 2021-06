Αθλητικά

Roland Garros: Ο Τσιτσιπάς στους “16”

ΟΤζον Ίσνερ έβαλε δύσκολα στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος βρήκε τον τρόπο να ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο.

Ούτε το "θηρίο" που ακούει στο όνομα Τζον Ίσνερ στάθηκε ικανό για να ανακόψει την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Roland Garros.

Παρότι ο Αμερικανός έβαλε δύσκολα στον Έλληνα πρωταθλητή ο τελευταίος βρήκε τον τρόπο να ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο και με 3-1 σετ να προκριθεί στον 4ο γύρο του κορυφαίου Grand Slam του Παρισιού.

Το τρομερό σερβις του Ίσνερ προβλημάτισε στο πρώτο σετ τον Τσιτσιπά, ωστόσο αυτό συνέβη μόνο στο πρώτο σετ, το οποίο πήγε στον πανύψηλο Αμερικανό με 7-5.

Από κει και πέρα όμως ο 23χρονος πρωταθλητής βρήκε τα πατήματά του και αφού ισοφάρισε σε 1-1 (6-3) δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει και τα δύο επόμενα σετ (7-6, 6-1) και να πανηγυρίσει μια ακόμη μεγαλύτερη νίκη στο Γαλλικό Οπεν.

Στην επόμενη φάση του Roland Garros ο Τσιτσιπάς θα βρει απέναντι του τον Καρένιο Μπούστα (Νο 12 στην Παγκόσμια κατάταξη), ματς στο οποίο ο Έλληνας τενίστας έχει τον πρώτο λόγο. Νωρίτερα ο Μπούστα είχε νικήσει με straight sets τον επίσης Αμερικανό, Στιβ Τζόνσον.

Αυτήν ήταν η 3η συνεχόμενη πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά στον 4ο γύρο του Γαλλικού Όπεν, κι έμελλε να έρθει στο πρώτο στην καριέρα του ματς στο night session του Philippe Chatrier.

Μόλις 19 αβίαστα λάθη είχε στον αγώνα ο Τσιτσιπάς, που μέτρησε και 32 winners. Σε αντίθεση με τον 36χρονο Ισνερ, ο οποίος σέρβιρε... ρουκέτες και έφτασε να τελειώσει τον αγώνα με 52 winners.

