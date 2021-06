Κόσμος

ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου - Επιβάτης προσπάθησε να μπει στο πιλοτήριο

Οι Αρχές απομάκρυναν τον επιβάτη από το αεροπλάνο μετά την προσγείωση και τον συνέλαβαν.

Μια πτήση της αεροπορικής εταιρείας Delta, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λος Άντζελες προς το Νάσβιλ, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Αλμπουκέρκη της Πολιτείας του Νέου Μεξικού χθες Παρασκευή, επειδή ένας επιβάτης προσπάθησε να εισβάλει στο θάλαμο διακυβέρνησης του αεροσκάφους.

Η πτήση της Delta προσγειώθηκε στις 14:20 το μεσημερί, τοπική ώρα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αλμπουκέρκη, όπου οι αρχές απομάκρυναν τον επιβάτη από το αεροπλάνο και τον συνέλαβαν, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Το FBI της πόλης τόνισε σε ένα tweet του ότι απαντά σε ένα περιστατικό και διαβεβαίωσε πως δεν «υπάρχει καμία απειλή για το κοινό αυτή τη στιγμή».

Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος και η πτήση συνέχισε το ταξίδι της προς το Νάσβιλ, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Εκπρόσωποι της Delta και του FBI δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν το περιστατικό.

