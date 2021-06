Κόσμος

Εμβόλιο Sputnik V: Στην Σερβία ξεκίνησε η μαζική παραγωγή του

Παρών στα εγκαίνια, διαδικτυακά, ήταν και ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η παραγωγή του ρωσικού εμβολίου "Sputnik V" για τον κορονοϊό ξεκίνησε στο Ινστιτούτο ιολογίας, εμβολίων και ορών "Torlak" στο Βελιγράδι. Έτσι, η Σερβία γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, εκτός Ρωσίας, που θα παράγει το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Όπως μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση στην τελετή έναρξης της παραγωγής συμμετείχαν διαδικτυακά, μέσω βίντεο-σύνδεσης, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση του κορονοϊού είναι δυνατή μόνο με κοινές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή είναι η θέση αρχής που υποστηρίζουμε και είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με όλους στον τομέα της επιδημιολογικής ασφάλειας» επισήμανε στον χαιρετισμό του ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να παραμεριστούν οι πολιτικές διαφορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και χαρακτήρισε «περίεργες και αντιπαραγωγικές τις προσπάθειες κάποιων εταίρων να περιορίσουν τη χρήση του ρωσικού εμβολίου το οποίο έχει υψηλή αποτελεσματικότητα».

Το εμβόλιο "Sputnik V" σε πρώτη φάση θα εμφιαλώνεται στην Σερβία με σκεύασμα που θα φτάνει από την Ρωσία ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα δημιουργηθούν οι τεχνολογικές συνθήκες για την ολοκληρωτική παρασκευή του. Όπως ανακοινώθηκε οι πρώτες δόσεις του εμβολίου από το ινστιτούτο "Torlak" θα διανεμηθούν στα εμβολιαστικά κέντρα σε δέκα ημέρες.

Στόχος είναι να παράγονται 20 εκατομμύρια δόσεις ετησίως, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα καλύπτει τις ανάγκες στην Σερβία και ένα μικρότερο μέρος θα εξάγεται σε γειτονικές χώρες.

