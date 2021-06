Αθλητικά

Παναιτωλικός: Ο Δέλλας είπε “αντίο”

Ο Τραϊανός Δέλλας ανακοίνωσε μέσω Instagram την αποχώρησή του από την ομάδα του Αγρινίου.

Μολονότι πανηγύρισε την παραμονή στη Super League στο μπαράζ-θρίλερ με την Ξάνθη, ο Τραϊανός Δέλλας αποφάσισε να πει «αντίο» στον Παναιτωλικό.



Ο 45χρονος τεχνικός ανακοίνωσε μέσω Instagram την αποχώρησή του από την ομάδα του Αγρινίου, που βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση νέου προπονητή.

Η ανάρτηση του Δέλλα: «Στο ποδόσφαιρο οι νίκες σε ψηλώνουν οι ήττες σε προσγειώνουν, οι δυσκολίες σε μεγαλώνουν και οι εμπειρίες σε ωριμάζουν.

Έχοντας περάσει μια πολύ δύσκολη χρόνια ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής. Καλή συνέχεια!».?

