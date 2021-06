Κόσμος

Κίνα: Δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 7 αγνοούνται έπειτα από δυστύχημα.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 7 αγνοούνται έπειτα από δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κίνα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό δίκτυο CCTV.

Η "τυχαία έκρηξη" σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο που διαχειρίζεται η Henan Hebi Coal and Electricity Co αργά χθες, Παρασκευή, το απόγευμα και οι αρχές της επαρχίας Χενάν διεξάγουν επιχείρηση βάσει σχεδίου που κατήρτισαν για την αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, πρόσθεσε το CCTV.

Τον περασμένο μήνα, η επαρχιακή κυβέρνηση της Χενάν είχε ανακοινώσει ότι ενέκρινε το εκ νέου άνοιγμα ενός άλλου ορυχείου που διαχειρίζεται η Hebi το οποίο είχε κλείσει λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Η Κίνα διεξάγει επιθεωρήσεις για την ασφάλεια στα ανθρακωρυχεία σε όλη τη χώρα, αλλά οι υψηλές τιμές του άνθρακα έχουν ως αποτέλεσμα οι ανθρακωρύχοι να αυξάνουν την παραγωγή για να καλύψουν τα κενά στον εφοδιασμό.

Τον Μάιο, η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα εργαστεί για να σταθεροποιήσει τις αυξανόμενες τιμές βασικών προϊόντων, ενώ ενθάρρυνε τους παραγωγούς άνθρακα να αυξήσουν την παραγωγή για να ανταποκριθούν στην συνολική ζήτηση.

