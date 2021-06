Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λινού στον ΑΝΤ1: Να εμβολιαστούν άνευ όρων πρόσφυγες και μετανάστες

Τι χρειάζεται για να πειστούν όσοι φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο. Τι είπε για το πρόγραμμα εμβολιασμού για τους ανθρώπους στο σπίτι.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε το πρωί του Σαββάτου, η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

Όπως επεσήμανε η κ. Λινού, αναφερόμενη στους πρόσφυγες και μετανάστες ανά την επικράτεια, «άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα, συχνά και υπό άθλιες συνθήκες, πρέπει, έχουν ή δεν έχουν χαρτιά, να εμβολιαστούν άνευ όρων, ιδίως καθώς έχουμε πολλούς μετανάστες που απασχολούνται και στον τουρισμό»

«Χρειάζεται έντονη εξειδικευμένη επικοινωνιακή προσπάθεια για να πειστούν όσοι φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο, να δούμε γιατί φοβούνται και να υπάρχει μήνυμα για αυτούς. Να δούμε ποια είναι τα ερωτήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και να δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις. Το θέμα είναι και ποιος πρέπει να το πει αυτό: μπορεί να είναι ο παπάς του χωριού, ο πολιτικός αρχηγός ή ο επικεφαλής μιας οργάνωσης», επεσήμανε η κ. Λινού.

Σημείωσε ακόμη ότι «είναι απαραίτητο να υπάρξει το πρόγραμμα εμβολιασμού για τους ανθρώπους στο σπίτι, που δεν μπορούν να μετακινηθούν».

Όπως είπε, σύμμαχος στην αντιμετώπιση του περιορισμού της πανδημίας είναι το καλοκαίρι, καθώς «η ακτινοβολία διευκολύνει να απενεργοποιηθεί πιο γρήγορα ο ιός, ενώ ο καιρός μας προδιαθέτει να είμαστε περισσότερο έξω που βοηθά στην μη μετάδοση του κορονοϊού».

