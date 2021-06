Πολιτική

Πέτσας για Δήμους: “διπλή” παράταση στις 100 δόσεις – Νέα μέτρα για τα τέλη

Τι είπε ο Αν. Υπ. Εσωτερικών στον ΑΝΤ1 για τα εργασιακά και το 8ώρο, τους εμβολιασμούς για τον κορονοϊό και το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.





Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ήταν το πρωί του Σαββάτου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

Όπως είπε ο Στέλιος Πέτσας, υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε χαμηλή συμμετοχή στους εμβολιασμούς έναντι του κορονοϊού, λέγοντας ότι υπάρχουν «θύλακες» κατά των εμβολιασμών και αρκετοί που πείθονται από θεωρίες «ψεκασμένων», σημειώνοντας πάντως ότι «η τοπική αυτοδιοίκηση βοηθάει για να υπάρξει ενίσχυση των εμβολιασμών». «Πρέπει οι αρνητές να καμφθούν και να πειστούν κυρίως από τους επιστήμονες».

Σε ότι αφορά το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ο Αν. Υπ. Εσωτερικών είπε ότι «είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα για τους ΟΤΑ. Σκοπός να φθάσουμε γρήγορα στην ένταξη όλων των σχεδίων των Δήμων. Σε σχέση με τα 2,5 δις ευρώ των πόρων του προγράμματος, έχουμε ήδη σχέδια από Δήμους ύψους 4 δις και ψάχνουμε επιπλέον πόρους με συνέργειες για να γίνουν και αυτά τα έργα. Μιλάμε για έργα που «φαίνονται» σε τοπικό επίπεδο και αυτό είναι σημαντικό και για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία, καθώς απασχολούνται άνθρωποι»

Για την «πορτοκαλί λίστα» της Βρετανίας

Σε ότι αφορά τους περιορισμούς για τους τουρίστες από την Βρετανία, λόγω της ένταξης της Ελλάδας στην «πορτοκαλί λίστα», ο κ. Πέτσας είπε ότι «προφανώς είναι συνδυασμός πολιτικής, οικονομικής και επιδημιολογικής απόφασης», ενώ σε ότι έχει να κάνει με την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων σημείωσε ότι «η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε διάφορα μέρη της χώρας, θα είναι θετικό στοιχείο, που θα αντισταθμίσει απώλειες. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί δημοφιλείς προορισμοί, όπως η Σαντορίνη, έχουν τουρισμό μεγάλο διάστημα μέσα στον χρόνο. Το θέμα είναι να δώσουμε τώρα, στην έναρξη της περιόδου, στήριξη στις τουριστικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ρευστότητα τους και πιστεύω ότι από τα μέσα Ιουνίου και μετά θα είναι καλύτερη η κατάσταση».

Για τα δημοτικά τέλη

Όπως είπε ο κ. Πέτσας, «από τον Μάρτιο του 2020, με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις δόθηκε δυνατότητα στους Δήμους να «ανασταλούν» τα τέλη για καταστήματα εστίασης, με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων». Όπως ανέφερε πέραν από τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, «υπάρχουν και τέλη που πληρώνονται ασχέτως αν γίνεται χρήση τους, όπως τα τέλη κατάληψης πεζοδρομίου».

Όπως προανήγγειλε, «είμαστε σε επαφή και με τους επιχειρηματίες για να υπάρξει μια οριζόντια παρέμβαση, που θα ισχύσει για όλες τις περιοχές, παρέχοντας προφανώς και ένα αντιστάθμισμα στους Δήμους. Σε 1-2 εβδομάδες θα έχουμε αυτήν την εξέλιξη».

Παράταση στην ρύθμιση χρεών

Ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε στον ΑΝΤ1 ότι δίνεται παράταση στην ρύθμιση χρεών της πανδημίας προς τους Δήμους. Όπως είπε, «η ισχύουσα ρύθμιση αφορά χρέη που είχαν δημιουργηθεί από την έναρξη της πανδημίας μέχρι τις 28.2.2021. Πλέον παρατείνεται η ρύθμιση αυτή και αφορά χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως το τέλος Ιουνίου ή το τέλος Ιουλίου, το μελετάμε για να καταλήξουμε στην διάταξη. Αυτά τα χρέη μπορούν να διευθετηθούν σε έως 100 δόσεις», καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζονται, όπως ανέφερε.

Για τα εργασιακά και το 8ώρο

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις για προβλέψεις του νομοσχεδίου για τα εργασιακά, ο κ. Πέτσας είπε ότι «με τσιτάτα και μικροπολιτικές κραυγές, πολιτική δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξει προσαρμογή στις νέες συνθήκες, με αλλαγές που γίνονται μετά από 40 χρόνια και αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία των γυναικών και την εναρμόνιση της προσωπικής και της εργασιακής ζωής του υπαλλήλου».

«Σε ότι αφορά την διευθέτηση του χρόνου εργασίας και το 8ωρο, παρέχεται η δυνατότητα να υπάρξει μόνο μετά από αίτηση του εργαζόμενου, ενώ υπάρχει και προστασία σε περίπτωση απόλυσης του υπαλλήλου, επειδή δεν υπέκυψε στην πίεση, ώστε αυτή να κηρύσσεται παράνομη και να είναι άκυρη», συμπλήρωσε.

Ο κ. Πέτσας συνέχισε λέγοντας ότι «με το νομοσχέδιο αυτό, όχι μόνο δεν αποδυναμώνεται ο εργαζόμενος, αλλά ενδυναμώνεται σε σχέση και με την προσωπική του ζωή και με τα δικαιώματα του έναντι του εργοδότη. Αυτό που έχει μείνει ως βασικός πυρήνας κριτικής της αντιπολίτευσης είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που είναι κάτι που ήδη ισχύει, το έχει ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και πλέον υπάρχει προστασία του εργαζόμενου, μέσω και της Ψηφιακής Κάρτας. Σε ότι αφορά τους ελέγχους, κάνουμε ανεξάρτητη Αρχή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως είναι η ΑΑΔΕ, για να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα».

