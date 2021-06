Αθλητικά

Euro 2020 – Λαπόρτ: Προνόμιο να βρίσκομαι εδώ για την Ισπανία

Ο πρώην στόπερ της Αθλέτικ Μπιλμπάο πήρε την ισπανική υπηκοότητα τον περασμένο μήνα αποκτώντας δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ισπανίας.

Ο γεννημένος στη Γαλλία, αμυντικός της Εθνικής Ισπανίας, Εϊμερίκ Λαπόρτ τόνισε πως ήταν «προνόμιο» για τον ίδιο να αγωνιστεί σε εθνικό επίπεδο, έπειτα απ’ το ντεμπούτο του με τους «ρόχας» το βράδυ της Παρασκευής (04/06) στο ισόπαλο 0-0 με την Πορτογαλία.

Ο πρώην στόπερ της Αθλέτικ Μπιλμπάο πήρε την ισπανική υπηκοότητα τον περασμένο μήνα αποκτώντας δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ισπανίας στο Euro 2020, καθώς δεν είχε παίξει ποτέ στην Εθνική Ανδρών της Γαλλίας, παρά το γεγονός ότι είχε 24 συμμετοχές στα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια.

«Είναι προνόμιο να βρίσκομαι εδώ για την Ισπανία. Δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά παλέψαμε και δουλέψαμε σκληρά. Είναι καθαρά θέμα του προπονητή αν θα παίζω ή όχι, αλλά αισθάνομαι πολύ άνετα μαζί με τον Πάου Τόρες.

Το θέμα της υπηκοότητάς μου είναι μία μεγάλη ιστορία, αλλά θα πρέπει να αφιερώσω μία ολόκληρη ώρα για να την εξηγήσω. Το σημαντικό είναι πως βρίσκομαι εδώ, έκανα την πρώτη συμμετοχή μου και θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη», ανέφερε ο Λαπόρτ.

