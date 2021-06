Κοινωνία

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: Στον εισαγγελέα ο πρώην σύζυγος της 64χρονης

Ο 75χρονος ομολόγησε την άγρια δολοφονία της πρώην συζύγου του έξω από το σπίτι της.

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο εν διαστάσει σύζυγος της 64χρονης από την Αγία Βαρβάρα. Ο 75χρονος ομολόγησε την άγρια δολοφονία της, έξω από το σπίτι της.

Ο συλληφθείς παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και ομολόγησε την πράξη του, δίνοντας έτσι τέλος στην έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας. Παρέδωσε, μάλιστα, στην αστυνομία και ένα περίστροφο και τρία φυσίγγια των 32 χιλιοστών.

Ο πρώην σύζυγος της 64χρονης που δολοφονήθηκε στην Αγία Βαρβάρα και ομολόγησε ότι «την σκότωσε για οικονομικούς λόγους και μεγάλες οικονομικές διαφορές». Ο 75χρονος, καθ΄ ομολογίαν δράστης, παρουσιάστηκε το απόγευμα στην Υποδιεύθυνση Δυτικής Αττικής, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Ο 75χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε οικονομικές διαφορές με την πρώην σύζυγό του, λόγω των δύο επιχειρήσεων που διατηρούσαν και τις οποίες χώρισαν μετά το διαζύγιό τους.

Ο δράστης πυροβόλησε την 64χρονη έξω από το σπίτι της, στη συμβολή των οδών Αιόλου και Πραξιτέλους, στον λαιμό και στον ώμο, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα.

Οι δύο τους φέρονται να είχαν έντονες προστριβές το τελευταίο τρίμηνο και συχνά κατέληγαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα χθες κατέθεσε μήνυση σε βάρος του 75χρονου, κάτι που ίσως προκάλεσε την “έκρηξή” του και του “όπλισε” το χέρι.7

