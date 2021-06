Life

“Η Φάρμα”: Η Μαρία Μιχαλοπούλου αποχώρησε την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγώνας για την κατάκτηση της αρχηγίας και η "μάχη" της αποχώρησης.





Ανατρεπτικό και γεμάτο εντάσεις ήταν το επεισόδιο της Παρασκευής στην «Φάρμα», το ριάλιτι επιβίωσης του ΑΝΤ1.

Στον αγώνα για την κατάκτηση της αρχηγίας ανάμεσα στον Ντούπη και τον Θανάση Πάτρα, επικράτησε ο πρώτος.



Έτσι ο αρχηγός της εβδομάδας, Κωνσταντίνος Μακρής (Ντούπης), επέλεξε για μονομάχο την Κάτια Δέδε και στη συνέχεια η ίδια διάλεξε για αντίπαλο της, την Μαρία Μιχαλοπούλου.

Οι δύο παίκτριες έπρεπε να περάσουν από πέντε αγωνίσματα για να διεκδικήσουν τη θέση τους στη «Φάρμα».



Τελικά αυτή που τα πήγε καλύτερα ήταν η Κάτια Δέδε, η οποία εξασφάλισε με αυτόν τον τρόπο την παραμονή της στο παιχνίδι.



Έπειτα η Μαρία Μιχαλοπούλου αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της και εγκατέλειψε οριστικά την «Φάρμα».

Δείτε όλα όσα έγιναν στο τελευταίο επεισόδιο:

#HFarma

Facebook @FarmaGreece

Instagram @farma.greece

Twitter @FarmaGreece

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοπάρτι στο ΑΠΘ έληξε με έφοδο της Αστυνομίας

Κορονοϊός – Λινού στον ΑΝΤ1: Να εμβολιαστούν άνευ όρων πρόσφυγες και μετανάστες

Πορτοφόλι “βρέθηκε” μετά από 46 χρόνια! (εικόνες)