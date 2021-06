Κοινωνία

Αστυνομικός στην φρουρά της Σακελλαροπούλου κατηγορείται για απάτη - “μαμούθ”

Τι είπε συνήγορος επιχειρηματία στον ΑΝΤ1 για το ROLEX που τάχα ζήτησε η ΠτΔ και για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που απέσπασε ο αστυνομικός, που εμφανίστηκε ως “Εισαγγελέας”.

Ένας ομογενής επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρίας, καταγγέλλει με μηνύσεις και αγωγές έναν Έλληνα αστυνομικό που υπηρετούσε στην φρουρά της Προέδρου της Δημοκρατίας ότι του απέσπασε με τεχνάσματα 545.000 ευρώ. κια ένα ROLEX.

Όπως είπε ο συνήγορος του επιχειρηματία, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, «πρόκειται για έναν επιχειρηματία με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, στον οποίο ο σοφέρ του είπε ότι έχει «σχέσεις» με έναν «Εισαγγελέα» και ότι αν ήθελε μπορούσε να τους γνωρίσει, όπως και έγινε. Είχαν κάποιες τυπικές επαφές και κάποια στιγμή, ο επιχειρηματίας ενημέρωσε τον δήθεν «Εισαγγελέα», ότι ένας φίλος του που διαμένει στο εξωτερικό, ήθελε να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας».

Τα χρήματα, σύμφωνα με τον δικηγόρο και όπως περιγράφεται στην αγωγή που έχει καταταθεί, ο «Εισαγγελέας» τα πήρε από τον επιχειρηματία, σε «δόσεις» και ως ακολούθως:

250.000 ευρώ το 2019 για να εξασφαλίζει την ελληνική υπηκοότητα στον ομογενή φίλο του μηνυτή , για να προσπεράσει την χρονοβόρα διαδικασία, όπως φέρεται να του είπε ο «Εισαγγελέας».

το 2019 για να εξασφαλίζει την ελληνική υπηκοότητα στον ομογενή φίλο του μηνυτή , για να προσπεράσει την χρονοβόρα διαδικασία, όπως φέρεται να του είπε ο «Εισαγγελέας». 50.000 ευρώ σε δεύτερο χρόνο, για να ξεπεράσει «κάποια τυπικά θέματα που προέκυψαν», χωρίς να διευκρινίζει πια είναι αυτά.

δεύτερο χρόνο, για να ξεπεράσει «κάποια τυπικά θέματα που προέκυψαν», χωρίς να διευκρινίζει πια είναι αυτά. 195.000 ευρώ τον Ιούνιο του 2020 για να βοηθήσει τον επιχειρηματία σε φορολογικό έλεγχο που διατάχθηκε σε εταιρία του, μιλώντας για «προσωπική γνωριμία και φιλία με τον Χρήστο Σταϊκούρα».

ευρώ τον Ιούνιο του 2020 για να βοηθήσει τον επιχειρηματία σε φορολογικό έλεγχο που διατάχθηκε σε εταιρία του, μιλώντας για «προσωπική γνωριμία και φιλία με τον Χρήστο Σταϊκούρα». 50.000 ευρώ κατά την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για να ξεπεράσει «κάποια τυπικά θέματα που προέκυψαν», χωρίς να διευκρινίζει πια είναι αυτά.

Επιπλέον, όπως είπε ο κ. Ιωαννίδης στους «Πρωινούς Τύπους», αγοράστηκε και παραδόθηκε και ένα ρολόι ROLEX, καθώς ο «“Εισαγγελέας” ζήτησε από τον επιχειρηματία, για να δοθεί δήθεν στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να βρει στο εξωτερικό ένα ρολόι ROLEX που εκείνη ήθελε, με πράσινο καντράν, το οποίο δεν το έβρισκε στην Ελλάδα».

Μάλιστα, ο δικηγόρος ανέφερε ότι έχει ηχογραφηθεί και βιντεοσκοπηθεί συζήτηση του με τον αντίδικο του επιχειρηματία, στον οποίο ο «Εισαγγελέας», που αποκάλυψε ότι είναι αστυνομικός, είπε, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ότι «είναι μπροστινός» και πως τον έχουν βάλει άλλοι.

Τι αναφέρει ο αστυνομικός

Η εκπομπή επικοινώνησε ως όφειλε με τον αστυνομικό, ο οποίος υποστηρίζει ότι διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό και δήλωσε «Δεν έχω πάρει αυτά τα χρήματα και έχω αποδείξεις. Άλλωστε, ο τρόπος ζωής μου δείχνει πως δεν έχω αυτά τα χρήματα. Δεν αντιστοιχεί στον τρόπο ζωής μου. Θα το δείξει η Δικαιοσύνη. Δεν είμαι ηθικός αυτουργός των πράξεων»..

