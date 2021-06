Αθλητικά

Euro 2020: Τα πέντε “βαριά χαρτιά”

Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι, μετρούν... αντίστροφα για την έναρξη του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος της χρονιάς.

Tην Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η Ιταλία θα υποδεχθεί, στην Ρώμη, την Τουρκία, στον εναρκτήριο αγώνα του EURO 2020, που θα ολοκληρωθεί έναν μήνα αργότερα (11/7) με τον τελικό στο Γουέμπλεϊ.

Πρόκειται για μία διοργάνωση, που έχει αρκετά λογικά φαβορί, όπως είναι η Γαλλία, η Αγγλία και το Βέλγιο, αλλά και ορισμένα εξαιρετικά... αουτσάϊντερ, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Σε κάθε περίπτωση και για τουλάχιστον τρεις αγώνες (σ.σ. στην φάση των ομίλων), οι λάτρεις της «στρογγυλής Θεάς», θα έχουν την ευκαιρία τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα γήπεδα της «γηραιάς ηπείρου».

Ανάμεσα τους, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος χρειάζεται ένα γκολ για να μπει στο «Πάνθεον» της διοργάνωσης, καθώς εάν σκοράρει στο EURO 2020, θα φθάσει στα 10 γκολ και θα γίνει ο κορυφαίος σκόρερ του θεσμού, αφήνοντας πίσω του τον Μισέλ Πλατινί (σ.σ. 9 γκολ). Στο τέλος μίας απογοητευτικής χρονιάς με την Γιουβέντους, ο 36χρονος Πορτογάλος (173 συμμετοχές, 103 γκολ με την εθνική ομάδα), θα ηγηθεί της προσπάθειας για διατήρηση των κεκτημένων από το 2016. Παρά την ηλικία του, ο CR7 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Serie A με 29 τέρματα και αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο» στην ομάδα του Φερνάντο Σάντος.

Δεδομένης της απουσίας της Νορβηγίας και του Ερλινγκ Χάαλαντ από την τελική φάση, ο Κιλιάν Μπαπέ θα είναι... μόνος του στο EURO 2020, όσον αφορά στους κατά τεκμήριο κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο 22χρονος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης, έχει ανεβάσει στα ύψη την αξία του στο «ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο» και διαθέτει την εμπειρία των σημαντικών διοργανώσεων, καθώς ήδη, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής από το 2018 και μάλιστα, ως πρωταγωνιστής.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ θα στηρίξει την «γραμμή κρούσης» των «πετεινών» στον Μπαπέ, τον οποίο θα πλαισιώσει με τον Αντουάν Γκριεζμάν και τον Καρίμ Μπενζεμά. Ο νεαρός Γάλλος (42 συμμετοχές, 16 γκολ στην εθνική ομάδα), προέρχεται από μία άκρως παραγωγική χρονιά με 41 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και θέλει να συνεχίσει σε ανάλογο ρυθμό, οδηγώντας τους «τρικολόρ» στην κορυφή της Ευρώπης. Η κατάκτηση του EURO 2020, αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τον Μπαπέ, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση θα αυξηθούν κατακόρυφα οι πιθανότητες να του απονεμηθεί η «Χρυσή Μπάλα».

Ο τραυματτιμός που υπέστη (σ.σ. κάταγμα ρινικού οστού) στον χαμένο (1-0 από την Τσέλσι) τελικό του Champions League, αναμένεται να κρατήσει τον Κέβιν Ντε Μπρόϊνε, στον πάγκο της εναρκτήριας αναμέτρησης με την Ρωσία (12/6). Ωστόσο, ο μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι (77 συμμετοχές, 20 γκολ με την εθνική Βελγίου), θα είναι και πάλι -μαζί με τον Εντέν Αζάρ- τα «μυαλά» των «κόκκινων διάβολων», που θέλουν κάτι περισσότερο από την εξαιρετική πορεία τους στο Μουντιάλ του 2018, όταν έφθασαν μέχρι την ημιτελική φάση. Πιό ώριμος από ποτέ, ο 29χρονος άσος θέλει να φθάσει στην κορυφή, τόσο στο επικείμενο EURO, όσο και στο Μουντιάλ του 2022. Και υπό την καθοδήγηση του, αυτή η εθνική Βελγίου, μπορεί να φθάσει πολύ ψηλά.

Ο Τόμας Μίλερ έχει φθάσει αισίως στα 31 χρόνια της ζωής του. Οσοι όμως παρακολουθούν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχουν την ψευδαίσθηση ότι είναι μεγαλύτερος. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, διατηρείται σε κορυφαίο επίπεδο και ήταν «παρών» σε όλες τις σπουδαίες στιγμές της Μπάγερν Μονάχου και της εθνικής Γερμανίας (100 συμμετοχές, 38 γκολ). Ο άσος της Μπάγερν Μονάχου, αναμένεται να είναι από τις βασικές επιλογές του... φευγάτου, Γιόακιμ Λεβ και σε αγωνιστικό επίπεδο, εκτιμάται πως θα αποτελέσει τον «συνδετικό κρίκο», ανάμεσα στα τελευταία δύο τρίτα του γηπέδου. Ο Μίλερ είναι απαραίτητος στον Γερμανό ομοσπονδιακό, καθώς χαίρει εκτίμησης και σεβασμού από τους συμπαίκτες του, ενώ έστω και... αθόρυβα, βοήθησε ουσιαστικά τους Βαυαρούς στην κατάκτηση της μπουντεσλίγκα, με 11 γκολ και 18 ασίστ.



Τέλος, ο Χάρι Κέϊν, έχει μία από τις τελευταίες -εάν όχι την τελευταία- ευκαιρίες της καριέρας του, για κάτι σπουδαίο με την εθνική Αγγλίας (53 συμμετοχές, 34 γκολ). Ο επιθετικός της Τότεναμ, θεωρείται βέβαιο ότι τις επόμενες εβδομάδες θα αλλάξει «ποδοσφαιρική στέγη», όμως αυτό που τον απασχολεί στην παρούσα φάση, είναι η διάκριση στο EURO 2020. Η αλήθεια είναι, πως τα «τρία λιοντάρια», διαθέτουν ένα εξαιρετικό σύνολο και κύριος εκφραστής της επιθετικής λειτουργίας είναι ο Κέιν. Εχοντας στα... πόδια του τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στο Μουντιάλ του 2018 και της Premier League, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ο Κέϊν θέλει να οδηγήσει την εθνική Αγγλίας στην κατάκτηση του EURO, υψώνοντας το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό του Λονδίνου, το βράδυ της 11ης Ιουλίου. Οπως έκαναν οι συμπατριώτες του, το 1966 με την κατάκτηση του Μουντιάλ...?

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

