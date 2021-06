Κοινωνία

Απατεώνας “Αντιδήμαρχος” έπεσε σε... γυναίκα Αντιδημάρχου!

Πως προσπάθησε να εξαπατήσει την ιδιοκτήτρια επιχείρησης. Απανωτά τα κρούσματα στην περιοχή.

Για γέλια και για κλάματα είναι η νέα απόπειρα τηλεφωνικής απάτης από οργανωμένη σπείρα, μέλος της οποίας επικοινωνεί με επιχειρήσεις της Ρόδου, υποδυόμενο τον Αντιδήμαρχο επί των Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, Τηλέμαχο Καμπούρη και προβαίνοντας σε παραγγελίες αγαθών. Οι απατεώνες επεδίωξαν να εξαπατήσουν επιχείρηση ιδιοκτησίας της συζύγου του αντιδημάρχου Τουρισμού, Κώστα Ταρασλιά, Σοφίας Χατζημιχαήλ.

Η απόπειρα αυτή έγινε μάλιστα, ενώ αμφότεροι οι αντιδήμαρχοι αναμένουν την επισημοποίηση της απόφασης του δημάρχου Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη, για να τους αναθέσει νέα καθήκοντα με τον δεύτερο να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του πρώτου.

Απατεώνας επικοινώνησε συγκεκριμένα με την επιχείρηση και υποδυόμενος τον κ. Καμπούρη παρήγγειλε πυροσβεστήρες προκειμένου να τους διαθέσει ως δωρεά σε ίδρυμα. Υποψιασμένη η σύζυγος του αντιδημάρχου δεν ακολούθησε τις οδηγίες τους και ενημέρωσε άμεσα την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Πάντως οι περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί είναι πολλές, ενώ η εξιχνίαση της υπόθεσης έχει τεθεί σε προτεραιότητα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου. Θυμίζουμε ότι τελευταία, ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε δημοτικό διαμέρισμα της ανατολικής πλευράς της Ρόδου δέχτηκε την 28η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.45 κλήση στην σταθερή τηλεφωνική σύνδεση της επιχείρησής της από κινητό τηλέφωνο και συνομίλησε με έναν άνδρα που της συστήθηκε ως Τηλέμαχος Καμπούρης ο οποίος της ζήτησε μια προσφορά για την αγορά ψαριών.

Συγκεκριμένα, της ζήτησε 30 κιλά τσιπούρες, 30 κιλά λαβράκια και 20 κιλά σολομό, προκειμένου να τα κάνει δωρεά σε κάποιο μοναστήρι. Η γυναίκα ζήτησε χρόνο για να ετοιμάσει την προσφορά και τηλεφώνησε στον απατεώνα που υποδυόταν τον αντιδήμαρχο λίγα λεπτά μετά για να τον ενημερώσει ότι η τιμή για τα ψάρια που ζήτησε είναι 720 ευρώ.

Ο «αντιδήμαρχος» δέχτηκε και της ζήτησε τον τραπεζικό της λογαριασμό προκειμένου να κάνει την κατάθεση του ανωτέρω ποσού. Επίσης, της ζήτησε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου προκειμένου να της αποστείλει τα στοιχεία για την έκδοση του τιμολογίου καθώς και φωτογραφία της απόδειξης κατάθεσης των χρημάτων στον λογαριασμό της. Η επιχειρηματίας του έδωσε το ΙΒΑΝ του λογαριασμού της στην Εθνική Τράπεζα και τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου.

Την 11:01 ώρα της ιδίας ημέρας της απέστειλε μέσω της εφαρμογής “viber” στο κινητό της, φωτογραφία extre κατάθεσης στο λογαριασμό της. Διαπίστωσε ότι είχε κάνει λάθος και αντί για το ποσό των 720 ευρώ που είχαν συμφωνήσει εμφάνισε ότι της κατέθεσε το ποσό των 7.200 ευρώ. Η επιχειρηματίας κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο για να ενημερώσει για το λάθος αλλά δεν έλαβε απάντηση. Την 11:04 ώρα την κάλεσε ο «αντιδήμαρχος» και της είπε για το λάθος που έκανε ζητώντας της να επιστρέψει τα χρήματα και δίνοντας της έναν τραπεζικό λογαριασμό για να τα καταθέσει άμεσα επισημαίνοντας της ότι είχε να πληρώσει και κάποιες ακόμα συναλλαγές του. Η επιχειρηματίας τον ενημέρωσε ότι δεν είχε όλο το ποσό στον λογαριασμό της κι εκείνος της ζήτησε να καταθέσει όσα έχει και τα υπόλοιπα την επόμενη ημέρα με την εμφάνιση των χρημάτων της κατάθεσής του στον λογαριασμό της. Πείσθηκε με internet banking της Εθνικής Τράπεζας και του απέστειλε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

Ενώ ολοκλήρωσε την διαδικασία υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και επικοινωνώντας με την Eurobank και ακολούθως με την Εθνική διαπίστωσε ότι επρόκειτο για απάτη, Προσπάθησε περί ώραν 11.20 να ακυρώσει την συναλλαγή στο internet banking της Εθνικής Τράπεζας και την 11.39 κατόρθωσε πράγματι να την ακυρώσει. Εξαιτίας του χαμηλού υπολοίπου του λογαριασμού της δεν έγινε εγκαίρως η ακύρωση με αποτέλεσμα τα 5.000 ευρώ να κατατεθούν στο λογαριασμό του απατεώνα που μετά το πέρας της συναλλαγής δεν ξανασήκωσε το τηλέφωνο.

Πηγή: dimokratiki.gr

