Οικονομία

Γεωργιάδης: Aν όλοι αύριο πήγαιναν να εμβολιαστούν, μεθαύριο θα άνοιγαν τα πάντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα επόμενα ανοίγματα δραστηριοτήτων και τα φροντιστήρια. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση των επιχειρήσεων τουρισμού.

Στόχος είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα να βγει δελτίο τύπου από το υπουργείο Ανάπτυξης που να αναφέρει συγκεκριμένες ημερομηνίες για τα επόμενα ανοίγματα δραστηριοτήτων όπως η μουσική και η αύξηση των καλεσμένων σε δεξιώσεις, τόνισε μεταξύ άλλων μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Σχετικά με τα φροντιστήρια εκτίμησε ότι μετά από συζήτηση με την επιτροπή των ειδικών, θα δοθεί αυτή την εβδομάδα το πράσινο φως να ανοίξουν.

Έκανε επίσης γνωστό ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακακη για να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση στα γυμναστήρια, καθώς θα αργήσουν να λάβουν χρήματα από τους πελάτες τους, λόγω των συνδρομών που έχουν παγώσει. Ωστόσο τόνισε ότι είναι νωρίς να γίνουν ανακοινώσεις και πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα να μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Ο υπουργός δήλωσε ότι την άλλη εβδομάδα θα δοκιμαστεί η πλατφόρμα για την επιδότηση των επιχειρήσεων τουρισμού, με στόχο να λειτουργήσει τη μεθεπόμενη.

Αναφερόμενος στους εμβολιασμούς και συγκεκριμένα στη Σάμο, όπου ανεστάλη προσωρινά το πρόγραμμα "Γαλάζια Ελευθερία" στο νησί, λόγω χαμηλής προσέλευσης, υπογράμμισε πως είναι αδιανόητο ένα νησί να έχει κάτοικους που αρνούνται να εμβολιαστούν και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περιόδου. Σημείωσε μάλιστα ότι αυτή η είδηση θα αναπαραχθεί στο εξωτερικό και θα βλάψει την εικόνα του νησιού.

Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε όλη τη χώρα να ακολουθήσει το παράδειγμα της Κύθνου, όπου το ποσοστό των κατοίκων που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου έχει φτάσει στο 90%, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής η Κύθνος αποδεικνύεται ο ασφαλέστερος προορισμός.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, αν όλοι αύριο πήγαιναν να εμβολιαστούν, μεθαύριο θα άνοιγαν τα πάντα.

Σχολιάζοντας τη χθεσινή δήλωση Χρυσοχοϊδη ότι 117 σκληροί κακοποιοί κυκλοφορούν ελεύθεροι λόγω του νόμου Παρασκευοπούλου, ο υπουργός Ανάπτυξης εξήγησε ότι ο νόμος έχει αλλάξει προς το αυστηρότερο, αλλά ο καινούριος νόμος ισχύει για όσους καταδικάζονται με το νέο νόμο και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Τέλος ο υπουργός τόνισε ότι το συνέδριο της ΝΔ που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός για τα μέσα του ερχόμενου Δεκεμβρίου, είναι προγραμματισμένο συνέδριο, ενώ επισήμανε πως ο ανασχηματισμός δεν άφορα κανέναν παρά μόνο τους υπουργούς, ο κόσμος έχει πολύ πιο σοβαρά προβληματα. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η 5η Ιουνίου

Απατεώνας “Αντιδήμαρχος”….. έπεσε σε γυναίκα Αντιδημάρχου!

Τζορτζ - Αμάλ Κλούνεϊ: Τα γενέθλια των διδύμων στην λίμνη Κόμο