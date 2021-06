Κοινωνία

Άλιμος: σύλληψη για τους πυροβολισμούς σε πολυκατοικία

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο άνδρας που άνοιξε πυρ κατά του κτηρίου, αναστατώνοντας τους ενοίκους και όλη την περιοχή.

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των πυροβολισμών κατά πολυκατοικίας, στον Άλιμο, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που πυροβόλησε τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου έξω από πολυκατοικία, στην οδό Κουμουνδούρου, στον Άλιμο, βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών.

Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, που ανέλαβαν την έρευνα για την υπόθεση, κατάφεραν μέσα σε λίγες ημέρες να την εξιχνιάσουν.

Οι κάτοικοι που άκουσαν τους ήχους από τους πυροβολισμούς, ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας που κράτησε επτά ώρες, βρέθηκαν οπές από τις σφαίρες σε διαμερίσματα του τρίτου και του τέταρτου ορόφου της πολυκατοικίας.

