Κορονοϊός – Σάμος: Αναβλήθηκαν εμβολιασμοί λόγω χαμηλής ζήτησης

Αναβάλλονται, λόγω μικρής συμμετοχής των πολιτών της Σάμου, οι προγραμματισμένοι μαζικοί εμβολιασμοί για Covid-19.

Αναβάλλονται, λόγω μικρής συμμετοχής των πολιτών της Σάμου, οι προγραμματισμένοι από 5 έως 9 Ιουνίου, στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου της πόλεως, μαζικοί εμβολιασμοί για Covid-19, στο πλαίσιο του σχεδίου «Γαλάζια Ελευθερία», ανακοίνωσε την Πέμπτη ο διοικητής του τοπικού Γενικού Νοσοκομείου, Νίκος Στεφανής.



Οι πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν, μπορούν να συνεχίσουν να κλείνουν ραντεβού στα τρία μικρά εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν στο νησί.



Ήδη από χθες, ο βουλευτής του Νομού, Χριστόδουλος Στεφανάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ 100,3, είχε κάνει γνωστό ότι η πλατφόρμα ραντεβού έκλεισε, από έλλειψη ανταπόκρισης για συμμετοχή.

Όπως ανέφερε, είχαν προγραμματιστεί να γίνουν 4.300 εμβολιασμοί στο συγκεκριμένο πενθήμερο, ωστόσο κλείστηκαν μόνο 110 ραντεβού. Στο νησί επρόκειτο να μεταβούν 25 γιατροί από διάφορα Νοσοκομεία της χώρας, για να διενεργήσουν τους εμβολιασμούς, ενώ ήδη είχε στηθεί και ήταν έτοιμο το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο.



Σε δύο πρόσφατες αναφορές του, ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, είχε επισημάνει πως η Σάμος είναι ανάμεσα στα πέντε νησιά με τη χαμηλότερη ζήτηση για ραντεβού εμβολιασμών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, στο νησί έχει εμβολιαστεί έως τώρα μόνο το 30,32% του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, έγιναν 14.871 εμβολιασμοί, εκ των οποίων 10.000 με την πρώτη δόση.



«Για μία ακόμη φορά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα διαθέσιμα εμβόλια είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και είναι το μόνο όπλο που έχουμε σήμερα για την προστασία από τον κορονοϊό» δηλώνει ο βουλευτής Σάμου, καθηγητής Καρδιολογίας, Χριστόδουλος Στεφανάδης, που σημειώνει πως «αυτή η άποψη δεν είναι αυθαίρετη, αλλά βασίζεται σε αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα και στοιχεία που έχουν προκύψει από εκατοντάδες εκατομμύρια εμβολιασμούς που έχουν γίνει παγκόσμια. Πιστεύω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σοβαρότητα του θέματος, δηλαδή να είναι και να παρουσιάζεται η Σάμος ως περιοχή με πολύ μικρό αριθμό εμβολιασμένων κατοίκων. Αυτό, όπως είναι αντιληπτό, έχει τεράστιες επιπτώσεις, πέρα από την υγεία των κατοίκων, που είναι ο πρωταρχικός στόχος, και στην εικόνα του νησιού ως τουριστικός προορισμός με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις» επισημαίνει ο κ. Στεφανάδης.

