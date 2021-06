Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: ληστεία “καρμπόν” στον εκπαιδευτή του πιλότου

Νέο βίντεο – ντοκουμέντο από το σπίτι, όπου βρήκε φρικτό θάνατο η άτυχη Καρολάιν. Έρευνα για την “πανομοιότυπη” περίπτωση στα Μέγαρα.

Βίντεο – ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας για το σκούρο αυτοκίνητο, που κινήθηκε ύποπτα στην περιοχή των Γλυκών Νερών, πριν και μετά την δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν τα ξημερώματα της Τρίτης 11 Μαΐου, παρουσίασε ο Alpha.

Ο κάτοχος του οχήματος δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές, αλλά το νέο αυτό βίντεο θεωρείται σημαντικό για τις έρευνες. Ο οδηγός του σκούρου αυτοκινήτου αποφεύγει την Αττική Οδό με τις κάμερες ασφαλείας και απομακρύνεται με ταχύτητα προς τον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής μέσω της Λεωφόρου Λαυρίου.

Ίδια ληστεία στο σπίτι του εκπαιδευτή του πιλότου

Στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» μίλησε ο πιλότος και εκπαιδευτής του συζύγου της άτυχης Καρολάιν, ο οποίο μαζί με την σύζυγό του, είχαν πέσει θύματα πανομοιότυπης ληστείας στην μονοκατοικία τους, στο Αλεποχώρι Μεγάρων.

Ο τρόπος που έδρασαν οι τρεις κακοποιοί, ήταν παρόμοιος με αυτόν των ληστών στα Γλυκά Νερά, ενώ διαπίστωσαν τα κοινά στοιχεία στην περιγραφή, κυρίως του αρχηγού. Συγκεκριμένα η περιγραφή έχει ως εξής: γύρω στο 1.70, εύσωμος, με κοντό λαιμό και στρογγυλό, πρόσωπο, μιλούσε καλά ελληνικά, αλλά ανέφερε και λέξεις αλβανικές.

«Ο αρχηγός επιτέθηκε στη σύζυγό μου όπως και στην Καρολάιν. Της έκλεισαν μύτη και στόμα και φώναζαν «σκοτώστε την παλιό π…… Από θαύμα ζει. Εμένα μου είπε «δουλειά μας είναι να ληστεύουμε και να σκοτώνουμε», ανέφερε σοκαρισμένος.

«Μπορεί η πληροφορία για τα χρήματα να έφυγε από το αεροδρόμιο Μεγάρων. Τον Μπάμπη τον γνωρίζω πολλά χρόνια, σχεδόν από τότε που τελείωσε το Λύκειο. Είχε πάρει ερασιτεχνικό πτυχίο στα ελικόπτερα και εγώ του έκανα την εκπαίδευση για το επαγγελματικό», κατέληξε.

