Τραμπ: Το Facebook κλείνει τον λογαριασμό του για δυο χρόνια

To Facebook ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τους λογαριασμούς του Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο του 2023 κι ότι στις πολιτικές προσωπικότητες θα επιβάλλονται κυρώσεις, όπως στους άλλους χρήστες, όταν παραβιάζουν τους κανονισμούς του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στην περίπτωση της παραπληροφόρησης.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να επιστρέψει παρά μόνο όταν «οι κίνδυνοι για την ασφάλεια του κοινού θα έχουν εξαλειφθεί», διευκρινίζει η πλατφόρμα, που τον είχε αποκλείσει προσωρινά στις 7 Ιανουαρίου, διότι είχε ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του, στην επίθεση στο Καπιτώλιο, στην Ουάσιγκτον, μία ημέρα πριν, σε μια άνευ προηγουμένου απόφαση. Η περίοδος των δύο ετών ισχύει από αυτήν την ημερομηνία, την 7η Ιανουαρίου.

Ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατήρτισε έναν νέο κανονισμό σε σχέση με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, προβλέποντας κυρώσεις αναστολής λογαριασμών από έναν μήνα έως δύο χρόνια, για δημόσιες προσωπικότητες, στην περίπτωση ταραχών και βιαιοπραγιών, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι καθ’ υποτροπήν παραβάτες θα μπορούν να αποκλείονται διά παντός.

«Η απόφαση του Facebook είναι μια προσβολή» προς τους «75 εκατομμύρια ανθρώπους, και άλλους πολλούς περισσότερους, που μας ψήφισαν στις στημένες εκλογές του 2020», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε ένα δελτίο τύπου, προσθέτοντας πως στον κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να τη γλυτώνει με μια τέτοια λογοκρισία και μια τέτοια φίμωση». «Στο τέλος, θα κερδίσουμε. Η χώρα μας δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί αυτές τις καταχρήσεις!», κατέληξε.

Αυτή η απόφαση περί αποκλεισμού του στερεί από τον Τραμπ ένα σημαντικό διαδικτυακό μέσο επικοινωνίας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου του 2022, όταν το κόμμα του θα δώσει μάχη για τις έδρες του Κογκρέσου. Εντούτοις, σημαίνει ότι θα μπορέσει πιθανόν να επιστρέψει στο Facebook πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές στα τέλη του 2024.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλειστεί μόνιμα από το Twitter και παραμένει αποκλεισμένος από το YouTube μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο.

«Δεδομένης της κρισιμότητας των συνθηκών, που οδήγησαν στον αποκλεισμό του κ. Τραμπ, πιστεύουμε ότι οι ενέργειές του αποτέλεσαν μια σοβαρή παραβίαση των κανονισμών μας, στην οποία αξίζει η υψηλότερη δυνατή ποινή βάσει των νέων πρωτοκόλλων», επισήμανε στο μπλογκ του ο επικεφαλής διεθνών υποθέσεων του Facebook Νικ Γκλεγκ.

Το ανεξάρτητο συμβούλιο εποπτείας του Facebook επικύρωσε τον Μάιο τον άνευ προηγουμένου αποκλεισμό εκ μέρους της εταιρείας σε βάρος του Τραμπ. Εντούτοις, αποφάσισε ότι είναι λάθος να επιβάλει μια επ’ αόριστον απαγόρευση και τάχθηκε υπέρ μιας «αναλογικής απάντησης».

