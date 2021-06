Κοινωνία

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: τι είπε ο 75χρονος για το έγκλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε μετά τον Εισαγγελέα στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία. Τι δήλώσε ο δικηγόρος του.





Ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο Εισαγγελέας στον 75χρονο που σκότωσε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Αγία Βάρβαρα την 64χρονη εν διαστάσει σύζυγό του.

Ο κατηγορούμενος , που παραδόθηκε στις αρχές που τον αναζητούσαν ως δράστη του εγκλήματος, οδηγήθηκε μετά τον Εισαγγελέα στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, είχε έντονες διαφωνίες με το θύμα που αφορούσαν οικονομικά και περιουσιακά ζητήματα.

"Όταν με είδε μου μίλησε απαξιωτικά. Της ζήτησα τα κοσμήματα της οικογένειάς μου και είπε χέστηκα ρε μαλάκα. Την πυροβόλησα και έφυγα. Πήγα προς το Δαφνί και έμεινα εκεί για ώρες. Είμαι 75 ετών, με είχε ανασφάλιστο για πολλά χρόνια και δεν είχα σύνταξη. Το όπλο είναι παλιό και το είχα βρει σε μία μετακόμιση που είχε βοηθήσει ένα φίλο. Αυτό που περνούσα σε επίπεδο απαξίωσης όλα αυτά τα χρόνια δεν περιγράφεται. Με είχε αποκλείσει οικονομικά από τα πάντα. Με είχε αποκόψει από τα παιδιά και τα εγγόνια μου", φέρεται να υποστήριξε ο 75χρονος.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου Θεόδωρος Μαντάς σε δήλωση του αναφέρει πως το έγκλημα αποτελεί «την κορύφωση μιας οικογενειακής τραγωδίας. Μια πράξη την οποία προφανώς κανείς δεν επικροτεί. Οφείλεται στην έκρηξη του θυμικού μετά από μια έντονη δικαστική διαμάχη, η οποία επέφερε το αποτέλεσμα αυτό. Ο δράστης έχει ήδη μετανιώσει για την πράξη του. Αυθορμήτως παραδόθηκε στις Αρχές και ανέλαβε την ευθύνη της πράξεως του, παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος».

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικός στην φρουρά της Σακελλαροπούλου κατηγορείται για απάτη - “μαμούθ”

Πέτσας για Δήμους: “διπλή” παράταση στις 100 δόσεις – Νέα μέτρα για τα τέλη

Ασέλγεια σε ανήλικο αγόρι με αντάλλαγμα…. χασίς!