Κοινωνία

Κηφισιά: ανταλλαγή πυροβολισμών μέρα- μεσημέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραυματισμένος ειναι ένας άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες, απο πυρά που δέχθηκε απο τον αδελφό του.

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αδελφών, σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κηφισιά.

Το ένα από τα δύο αδέρφια έχει τραυματιστεί στο πόδι, χωρίς να απειλείται η ζωή του.

Ο δεύτερος αδελφός, ο οποίος πυροβόλησε και τραυμάτισε τον άνδρα, διέφυγε με αυτοκίνητο από το σημείο και αναζητείται.

Το κίνητρο παραμένει για την ώρα αδιευκρίνιστο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των αδελφών είναι γνωστός στις Αρχές από εμπλοκή του σε ποινικές υποθέσεις.

Επί τόπου μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ, ενώ την προανάκιση έχει αναλάβει η Ασφάλεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοπάρτι στο ΑΠΘ έληξε με έφοδο της Αστυνομίας

Αστυνομικός στην φρουρά της Σακελλαροπούλου κατηγορείται για απάτη - “μαμούθ”

Πέτσας για Δήμους: “διπλή” παράταση στις 100 δόσεις – Νέα μέτρα για τα τέλη