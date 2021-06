Κόσμος

Μπουρκίνα Φάσο: Ένοπλοι σκότωσαν 100 κατοίκους σε ένα χωριό

Ένοπλοι πυρπόλησαν τα σπίτια και την αγορά.

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε ένα χωριό στη βόρεια Μπουρκίνα Φάσο και σκότωσαν περίπου 100 κατοίκους του, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Η επίθεση εκδηλώθηκε στο χωριό Σολχάν της επαρχίας Γιάγκα που συνορεύει με τον Νίγηρα και οι ένοπλοι πυρπόλησαν σπίτια και την αγορά του χωριού, αναφέρει η ανακοίνωση της κυβέρνησης, η οποία χαρακτηρίζει τους δράστες τρομοκράτες.

Καμία οργάνωση δεν έχει μέχρι στιγμής αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Οι επιθέσεις τζιχαντιστών, που συνδέονται με την αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος στην περιοχή Σαχέλ της Δυτικής Αφρικής έχουν αυξηθεί ραγδαία από την αρχή του χρόνου και ειδικά στη Μπουρκίνα Φάσο, το Μαλί και τον Νίγηρα και το τίμημα πληρώνουν άμαχοι.

Η κυβέρνηση κήρυξε περίοδο 72 ωρών εθνικού πένθους.

Η βία στην Μπουρκίνα Φάσο έχει εκτοπίσει πάνω από 1,14 εκατομμύριο ανθρώπους σε μόλις δύο χρόνια, ενώ η φτωχή αυτή χώρα φιλοξενεί και περί τους 20.000 πρόσφυγες από το γειτονικό Μαλί, οι οποίοι αναζητούν ασφαλές καταφύγιο για να γλιτώσουν από τις τζιχαντιστικές επιθέσεις.

Τον Μάρτιο ένοπλοι σκότωσαν 137 ανθρώπους σε συντονισμένες επιθέσεις σε χωριά του νοτιοδυτικού Νίγηρα.

