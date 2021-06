Κοινωνία

Άλιμος - Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία: Ποινική δίωξη σε 34χρονο (εικόνες)

Ποινική δίωξη για πέντε πλημμελήματα άσκησε ο Εισαγγελέας στον 34χρονο που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στον Άλιμο. Τι είπε στους αστυνομικούς.

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε στον 34χρονο άνδρα που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στον Άλιμο.

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοκατοχή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συρροή, άσκοπους πυροβολισμούς, προμήθεια και κατοχή να ναρκωτικών προς ίδια χρήση.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές πλημμελειοδικείο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

"Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 4-6-2021 στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 34χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων (παράνομη οπλοφορία, άσκοποι πυροβολισμοί), περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Μετά το περιστατικό πυροβολισμών πρωινές ώρες της 1-6-2021 εξωτερικά πολυκατοικίας στον Άλιμο και την ανεύρεση κάλυκα στο σημείο, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας και κατόπιν ενδελεχούς έρευνας και στοχευμένων αναζητήσεων εντοπίστηκε, μεσημβρινές ώρες της 4-6-2021, ο 34χρονος να επιβαίνει σε όχημα και αποφασίστηκε ο έλεγχος του.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν νάιλον συσκευασία περιέχουσα -1,5- γραμμ κοκαΐνης, νάιλον συσκευασία περιέχουσα -1,2- γραμμ κάνναβης καθώς και μέρος του ρουχισμού που φορούσε κατά την τέλεση της εγκληματικής ενέργειας.

Εντός του οχήματος που επέβαινε βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα -10- φυσιγγίων, το οποίο μετά από την εργαστηριακή εξέταση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκε ως το πιστόλι που είχε χρησιμοποιηθεί από το δράστη των πυροβολισμών στο ανωτέρω περιστατικό. Επίσης, βρέθηκαν και -2- πυροδοτημένοι, από το ίδιο πιστόλι κάλυκες.

Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -10 φυσίγγια ίδιου διαμετρήματος και μία θήκη όπλου.

Επιπρόσθετα, Ο 34χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

